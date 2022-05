Pela 3ª vez, Bahia não registra mortes por covid-19 nas últimas 24h

Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada nas últimas 24h na Bahia. Essa é a terceira vez que o estado fecha um boletim diário sem óbitos causados pela doença, desde o início da pandemia. As duas outras vezes que o boletim ficou zerado de mortes foram nos dias 30 de abril e 1º de maio.

Segundo o boletim epidemiológico deste domingo (8) apenas um caso positivo para o vírus foi registrado. Outros 17 pacientes se recuperaram da doença. Dos 1.544.553 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.514.412 já são considerados recuperados, 270 encontram-se ativos e 29.871 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.859.449 casos descartados e 332.447 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo. Na Bahia, 63.270 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 11.588.944 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.633.860 com a segunda dose ou dose única, 5.569.613 com a dose de reforço e 51.438 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 904.059 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 393.532 já tomaram também a segunda dose.