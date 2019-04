Pela primeira vez em dois séculos, imperador do Japão abdica do cargo

O imperador do Japão, Akihito, 85 anos, abdicou do trono nesta terça-feira (30), para que seu filho Naruhito assuma o cargo. O reinado dele durou 30 anos e cinco meses.

Desde 2016 Akihito manifesta a vontade de sair do cargo, por acreditar que não podia mais "exercê-lo de corpo e alma". Com a transição, a partir dessa quarta-feira (1º), o Japão entra numa nova era imperial chamada "Reiwa" ("bela harmonia"), após três décadas da era Heisei ("realização da paz").

Cerimônia de sucessão começou nesta terça-feira (30)

(Foto: AFP)

No Japão, o imperador não governa, mas é visto como o símbolo do Estado, como prevê a Constituição do país, em vigor desde 1947, após imposição dos americanos, no período pós-guerra.

Essa é a primeira vez em dois séculos que um imperador abdica do seu cargo. Nas sucessões anteriores, houve a morte dos imperadores Hirohito (1989), Taisho (1926) e Meiji (1912).

As cerimônias de sucessão serão realizadas no salão do Palácio Imperial. O local vai ser habitado por Naruhito e sua mulher, Masako, de 59 e 55 anos, respectivamente.