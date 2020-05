Pelas ruas de Salvador

Um dia antes do início do bloqueio anunciado pelas autoridades, a população encheu as ruas da Boca do Rio, a Avenida Joana Angélica e as estações de metrô. Enquanto isso, a prefeitura fazia a higienização da área. Do outro lado da cidade, na Praia da Barra, um grupo furava bloqueio para buscar 'tesouros' trazidos pelo mar.