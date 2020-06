Pele negra e como não surtar no home-office são temas de lives do CORREIO nesta terça (23)

Terça-feira é dia de falar de Saúde & Bem-Estar no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas). E, nesta terça (23), vamos ter duas lives especiais sobre o tema.

A primeira live acontecerá às 18h. A entrevistada é Pricila Magalhães, epidemiologista, especialista em manejo de informações em Saúde e professora do UniRuy. Ela falará estratégias de como tornar o home-office mais saudável evitando trabalhar o dia inteiro por estar em casa.

Mestre em Ciências da Saúde pelo curso de Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa com ênfase em Epidemiologia Molecular (desde 2009) pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz-Ba), Priscila é especializada em Manejo de Informações em Emergência em Saúde (desde 2011) Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz-DF), dentre outras qualificações.

Às 20h, o tema são os cuidados com a saúde da pele negra. A entrevistada é a médica determatologista Katleen da Cruz Conceição. Katlenn é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro e membro da Sociedade Brasileira de Laser. Ela também é membro da Skin of Color Society. A dermatologista foi a chefe do primeiro setor de determatologia para a pele negra do grupo Paula Bellotti e chefe do ambulatório de dermatologia para pele negra da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Katleen iniciu sua jornada em dermatologia estagiando na Santa Casa de Misericórdia e finalizou sua pós-graduação na Universidade Federal Fluminense onde ficou por quatro anos à frente do ambulatório de acne e peeling, onde adquiriu experiências principalmente na pele negra. Por três anos a dermatologista esteve à frente do ambulatório de dermatologia na pele negra. Esteve, por três anos, à frente do ambulatório de dermatologia na pele negra do Hospítal Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Atualmente, está no comando do ambulatório de dermatologia para pele negra da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.