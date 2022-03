Pelo 5º ano consecutivo, Embasa é líder de queixas no Procon; veja ranking completo

Nesta terça-feira (15), em que é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) divulgou o ranking das empresas que mais geraram reclamações em 2021. Com 148 denúncias registradas no ano passado, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) segue sendo a líder desde 2017.

Seguida da Embasa, estão no ranking de denúncias a Oi (105), Casas Bahia/Ponto Frio (83), Zurich Seguros (49) e Ricardo Eletro (45). A Oi Móvel ocupa o segundo lugar desde 2018.

As áreas que tiveram mais cadastros de reclamações em 2021 foram: produtos (46%), assuntos financeiros (17%), serviço essenciais (16%), serviços privados (16%) e saúde (5%). Do total de denúncias feitas pelos baianos, 66% foram atendidas e 34% não.

Empresas que mais tiveram reclamações em 2021 na Bahia (Fonte: Divulgação Procon-BA)

O Procon-BA também informou que houve um aumento de 26% no número de reclamações feitas através da Carta de Investigação Preliminar (CIP). Este tipo de denúncia consiste na ferramenta em que a comunicação se dá virutalmente e a empresa tem até dez dias para responder à demanda do cliente.

Em 2020, foram realizados 6.790 atendimentos via CIP, no ano passado a quantidade saltou para 9.074. Segundo a diretora de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon, Adriana Menezes, o aumento se deve por conta da maior adesão de empresas à CIP durante a pandemia.

"O atendimento presencial ficou prejudicado por conta da pandemia, então fomos chamando as empresas para aderirem à CIP, porque era a forma que tínhamos de atender a demanda do consumidor de forma não presencial. Grandes empresas, como IFood e Uber, foram convidadas", afirma a diretora. Segundo ela, a modalidade existe desde 2010.

Adriana também diz que o fato da Embasa não ter aderido à Carta de Investigação Preliminar contribui para que ela seja líder em reclamações há cinco anos. Quando a empresa atende a demanda do consumidor respeitando os dez dias, as denúncias não são contabilizadas no ranking.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.