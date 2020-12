Pelo amor ao Ilê AiYê: Campanha para socorrer o Mais Belo dos Belos

O Ilê Aiyê, também conhecido como O Mais Belo dos Belos, continua passando por uma situação financeira difícil neste momento e corre o risco de perder sua sede, a Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu. Por causa disso, amigos e admiradores do bloco afro estão fazendo campanha para arrecadar fundos a fim de cumprir e honrar seus compromissos. As doações podem ser feitas pelo PayPal: ileaiye@ileaiye.org.br ou PagSeguro: https://pag.ae/7W3Szpsev, além da conta corrente: Banco Santander, agência: 3076-4; Conta Corrente: 13003400-7, CNPJ: 14.997.860/0001-56, IBAN: BR2790 4008 8803 0760 1300 3400 7C1. O Ilê fortalece o povo negro através da beleza e grandeza da cultura africana, e da preservação e difusão da cultura afro-brasileira. O Ilê é também um patrimônio religioso, uma escola de educação básica, uma série de grupos de dança e de música para jovens, e muitos outros cursos técnicos.

Virgínia Rodrigues solta a voz no projeto de Quintanilha

A cantora Virgínia Rodrigues é a convidada especial de Marcelo Quintanilha no terceiro single do projeto EruDito. A canção Bem Me Quer, a partir da Abertura Romeu & Julieta, de Tchaikovsky, chega às plataformas digitais amanhã. “Quando pensei na Virgínia, achei que ela seria ideal para fazer uma aproximação do erudito com o popular. Ela canta lindamente com aquele timbre e impostação característicos, quase de maneira erudita, e eu achei que a voz dela casaria perfeitamente com esse projeto, ainda mais nessa canção, a única pensada como um dueto mesmo”, conta Quintanilha. A participação de Virgínia sintetiza o conceito do álbum de fazer uma ponte entre o erudito e o popular.

Vânia Abreu lança música dentro do projeto Circo de Só Ler

A cantora Vânia Abreu lança amanhã, a música Páginas da Imaginação. A canção é de autoria de Gerson Guimarães, com produção de Marcelo Quintanilha para o Selo Faro Fino Digital e faz parte do musical infantil O Circo de Só Ler, criado pelo autor Gerson Guimarães, e vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2014 na categoria Melhor espetáculo Infanto-juvenil. A capa é assinada pela filha de Vânia e Marcelo, Nia Quintanilha. Tudo gravado e produzido em casa, durante o inusitado ano de 2020. É o primeiro lançamento de um novo projeto para as canções do musical, que passarão a ser produzidas e cantadas por artistas do cenário da música brasileira.

TUM-TUM-TUM*

1 O DJ Rafa Gouveia, um dos principais nomes da cena eletrônica na Bahia, alcançou, em 2020, a marca de 1,5 milhão de views e 35,7 mil ouvintes mensais, na plataforma de música Spotify - o serviço de streaming mais popular e usado do mundo. Além disso, suas músicas já são ouvidas em 38 países e figuram entre as mais tocadas em playlists da Malásia.

2 Em preparação para a final da 9ª temporada do reality show musical The Voice Brasil, que acontece hoje, Carlinhos Brown lança amanhã música nova, intitulada Naraiana, com letra sua escrita em espanhol, e composta em parceria com Chico Castillo. E no domingo, o cantor participa do Festival Internacional Infantil Carta da Terra que em 2020 completa 20 anos.

3 Músico baiano nascido em Santa Luz e que mora há 11 anos na França, Maylson está gravando um disco, quase todo cantado em francês com 11 músicas de sua autoria. “São canções que falam da vida, migração, separação, amor, ódio“ entre outros temas”, revela. Em abril de 2021 será lançado um single.