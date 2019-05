Pelo Brasileiro, Bahia reencontra Athletico-PR na Arena da Baixada

Pouco mais de seis meses depois da eliminação na Copa Sul-Americana, o Bahia vai reencontrar o Athletico-PR, nesse domingo (12), às 19h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Os três gols anulados nos jogos das quartas de final do torneio internacional no ano passado deixaram o torcedor tricolor com a equipe paranaense bem atravessada na garganta.

“A gente teve dois grandes duelos no ano passado, na Sul-Americana, todo mundo sabe o que aconteceu. A gente não se sente vítima, mas fortalecido pelo que aconteceu”, afirmou o goleiro Douglas, titular nos quatro duelos contra o Athletico-PR, no ano passado. “Temos este ano um trabalho consolidado do grupo, que está confiante”, vibrou.

Pela Sul-Americana, o Bahia perdeu o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova, e venceu o de volta pelo mesmo placar, na Arena da Baixada. Nos pênaltis, o Esquadrão acabou sendo derrotado por 4x1, após Zé Rafael e Vinícius, que já não estão mais no elenco deste ano, desperdiçarem as cobranças.

“Foi uma das grandes partidas que fizemos no ano passado pela questão tática e agressividade que a gente teve para jogar lá dentro. O Athletico vinha em uma sequência de 15 jogos sem perder, e a gente fez uma grande partida, mereceu o triunfo. Saímos tristes por não sairmos de lá classificados, mas fizemos uma grande partida. Mostra que o Athletico não é invencível”, recordou Douglas.

O Bahia já havia encontrado o time rubro-negro duas vezes em 2018. Pelo Brasileirão, empatou sem gols na Fonte Nova, no primeiro turno. Depois, perdeu por 2x0 na Arena da Baixada, no returno. Em 2017, quando o tricolor retornou à Série A, duas goleadas foram registradas. O tricolor aplicou um sapeca de 6x2 em Salvador. No segundo turno, o Athletico deu o troco e venceu por 4x1, em Curitiba.

“Eles têm um jogo bastante bom lá na casa deles, é muito difícil jogar lá. É um campo diferente, que eles já estão acostumados”, pontuou Élber, se referindo ao gramado sintético da Arena da Baixada. “Sabemos que vai ser um jogo difícil, a equipe deles é muito qualificada. Temos que ir lá e fazer o nosso jogo, aproveitar as oportunidades e sair com o triunfo”, completou o atacante, que está relacionado para o jogo após se recuperar de contusão.

O jogo deste domingo contra o Athletico será o primeiro de três que o Bahia fará em sequência fora de casa. No dia 19, o Esquadrão enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela 5ª rodada do Brasileiro. No dia 22, joga novamente fora de casa contra a equipe paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.