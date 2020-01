Pelo quarto ano seguido, taxistas pedem que não haja aumento nas tarifas

Pelo quarto ano consecutivo, os taxistas dirão não ao aumento no valor das tarifas cobradas aos passageiros. “Como vamos aceitar o reajuste, com essa diminuição no movimento nos táxis?”, questiona o presidente da Associação Geral dos Taxistas, Denis Paim. No ano de 2016, o mesmo em que o aplicativo de corridas Uber chegou a Salvador, aconteceu o último reajuste nos valores.

Se aceitassem o reajuste, os taxistas cobrariam até 3,5% mais caro pelas corridas aos passageiros. O reajuste é calculado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, com base no índice inflacionário do ano passado. Desde o último reajuste, a bandeira um – aplicada de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h - custa R$ 2,42, e a bandeira dois – cobrada em domingos e feriados, por exemplo – custa R$ 3,38.

Na próxima quarta-feira (8), o representante da AGT, acompanhado de outros dirigentes, irão à Semob pedir que o reajuste, previsto anualmente por lei, não seja aplicado. Todos os modais de transportes, como os ônibus, passam por reajustes anuais, e a categoria pode se pronunciar caso seja contrária à mudança.

Durante um mês e dez dias, a associação decidiu ouvir, então, os motoristas. A enquete mostrou que 63,4% (4.622) dos 5.163 taxistas ouvidos eram contra o reajuste e apenas 7,4% (544) a favor.

Hoje, em Salvador, existem 7.296 taxistas cadastrados, mas, entre eles, alguns não quiseram opinar, não foram encontrados ou estão temporariamente inativos.

“É um diálogo coletivo. A Prefeitura é obrigada a dar o reajuste, mas até a Prefeitura sabe da dificuldade que estamos passando e, normalmente, aceita”, explicou Denis.

Como os reajustes costumam ser aplicados em janeiro, o secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Mota, explicou que são os próprios taxistas quem precisam pedir o congelamento dos valores. “Se, oficialmente, a categoria se demonstrar contrária, iremos acatar, como temos feito. Acontece igualmente para concessões de ônibus, de lancha... a categoria precisa informar, porque ninguém é obrigado a reajustar”, justificou o secretário.

'Se tiver reajuste, vai diminuir ainda mais'

No ponto em frente à Praça Castro Alves, Marcos Amor Divino, 40 anos, aguarda a chegada de algum passageiro. Há 10 anos, Marcos é taxista e, na enquete deste ano, respondeu que era contrário ao reajuste.

“Se tiver reajuste, vai diminuir ainda mais [o fluxo de clientes]. O maior diferencial deles [do aplicativo] é o preço. Se conseguirmos manter isso congelado, de alguma maneira, pode nos ajudar”, acredita.

O preço de partida de um aplicativo como o Uber – similar à “bandeirada” do táxi, por exemplo, é R$ 0,75 e cada quilômetro rodado custa R$ 1,40. Nos táxis, o preço de partida é R$ 4,81. O valor do taxímetro aumenta por quilômetro rodado. Ou seja, na bandeira um o quilômetro custa R$ 2,42 e, na dois, R$ 3,38.

No capital do Rio de Janeiro, onde acontecerá reajuste, por exemplo, a bandeirada passará de R$ 5,82 a R$ 6 a partir do dia 10 de janeiro.

Os motoristas de táxi reclamam, principalmente, que os custos dos táxis são maiores que os de motoristas por aplicativo. A consequência é, portanto, uma cobrança maior. “Gosto da profissão. Faço com amor e carinho. Trato as pessoas bem, todo mundo bem, para elas gostarem do atendimento”, opina Edmilson Oliveira da Silva, 59, também é contrário à cobrança, por acreditar que seria um empecilho a mais para atrair clientes.

As alternativas para driblar a ausência de reajustes e, mesmo assim, lidar com os custos, têm sido, principalmente, aderir a aplicativos de táxis – que garantem descontos nas corridas – ou rodar pelos pontos mais movimentados da cidade. Hoje, os taxistas costumam citar as regiões do Pelourinho, Comércio, Barra e Ferry-boat (Água de Meninos) como preferidas.

Prejuízo chega a quase 30%

Sem os reajustes, no entanto, as contas ainda chegam. A categoria estima que o prejuízo é de, em média, 30%. "Aumentou combustível, aumentou carro e o táxi continuou lá embaixo. O valor está muito defasado. É difícil, mas fazemos das tripas coração", lamenta Denis Paim. A estimativa da AGT é que os prejuízos tenham afastado definitivamente 315 pessoas das praças.

Na tarde do último domingo (5), o taxista Humberto Pereira Gomes afirmou, enquanto aguardava uma chamada, que, pela defasagem no valor, não há como ser contrário ao reajuste.

“Sou a favor do reajuste. Se reajusta tudo, por que não o táxi?”, questionou.

Depois de sete horas nas ruas da cidade, o taxista havia ganhado apenas R$ 22. Somente o combustível, ele calculou, lhe custou R$ 60 – valor que costuma gastar diariamente. Logo depois da opinião, ele acrescentou: “Eu sei que isso diminuiria a frequência de passageiros, mas a gente está tendo prejuízo. Como é que pode sobreviver assim?”.

Hoje, a AGT calcula que o rendimento médio mensal de um taxista é de R$ 2,5 mil - "quando muito", acrescenta Denis. No passado, o rendimento chegava, em temporadas como verão, aos R$ 7 mil mensais.

"Entendo todas as dificuldades que passamos, mas entendo também o meu valor, o que significo para uma parte da sociedade. Entendo que nenhum comércio, e o táxi nada mais é do que um comércio, pode trabalhar com prejuízo", disse o taxista Luis Carlos Silva de Carvalho, 59.

No mês de dezembro, quando a bandeira dois pode ser praticada diariamente, a tarifa mais cara passou a ser opcional, segundo a Comissão dos Taxistas da Bahia. O porta-voz da Comissão, João Adorno, atribuiu a cada motorista a decisão e cobrar, ou não, um preço mais caro aos passageiros, devido à crise econômica e da própria categoria.

Quando valem as bandeiras um e dois

Bandeira 1:

a) Será aplicada de segunda a sexta-feira, das 06:00h às 21:00h

Bandeira 2:

a) de segunda a sexta-feira, das 21:00h às 06:00h do dia seguinte;

b) durante as 24h dos sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais e municipais;

c) nas corridas que tenham o Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães ou localidades de outro Município como origem ou destino;

d) quando o táxi for utilizado por mais de 03 (três) passageiros, não computados os menores de 07 (sete) anos;

e) no decorrer do mês de dezembro, em qualquer destino ou horário.

Últimos reajustes

2015: Bandeira 1 - R$ 2,35/Bandeira 2 - R$ 3,25.

2016 (válida até hoje): Bandeira 1 - R$ 2,42/Bandeira 2 é R$ 3,38.