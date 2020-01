Pelourinho Dia e Noite: confira a programação dos próximos dias

Desde o início do verão, quem vai ao Centro Histórico está podendo curtir atrações variadas. O Pelourinho Dia e Noite segue até o mês de fevereiro, com shows e espetáculos. Pegue um papel e uma caneta e anote os próximos eventos.

Até o dia 31 de janeiro e no dia 10 de fevereiro, sempre de quarta a sábado, às 16h, os grupos Swing do Pelô, Tambores e Cores e Meninos da Rocinha se apresentam pelas ruas e praças do Pelourinho, dentro do República dos Ritmos.

Os grupos Jota Zô, Samba da Vizinha e Samba de Verdade vão agitar os pandeiros com o Viradão do Samba, nos dias 23 e 30 deste mês e no dia 6 de fevereiro. As apresentações estão marcadas para as 19h30 na Praça da Sé, Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho.

Viradão do Samba é uma das atrações já programadas (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Após ser palco de artistas como Sylvia Patrícia e Cláudia Cunha, o Santo Antônio Além do Carmo recebe a cantora Matilde Charles, dentro do projeto Arte do Pascoal, na sexta-feira (24), às 20h. A edição seguinte terá a cantora Ana Paula Albuquerque, no dia 31. Também haverá apresentação no dia 7 de fevereiro, com atração a ser divulgada.

Já o Circuito Jorge Amado reúne espetáculos musicais e teatrais de rua. As cenas são apresentadas pelo Polo de Teatro Itinerante (Poti). Na encenação, o autor baiano Jorge Amado será representado por um personagem que surge para tentar dar ordem no esfuziante carnaval que a atração promove pelas ruas do Pelô. As próximas apresentações estão marcadas para esta sexta-feira (24) e dias 31 de janeiro e 7 e 14 de fevereiro, sempre às 19h, saindo do Largo do Pelourinho.

O concerto Sinfonias de Pagode, sob a regência do maestro Hugo Sanbone, vai animar o público com sua original música sinfônica o Cruzeiro do São Francisco no próximo sábado (25), às 17h, para o terceiro e último concerto de verão promovido pelo Pelourinho Dia e Noite. No repertório, composições autorais do maestro Sanbone que fazem parte do primeiro álbum da orquestra, intitulado Sinfonias de Pagode.

Como convidadas especiais, chegam dos EUA a compositora, cantora, coreógrafa e dançarina Silvana Magda e a dançarina profissional francesa Constance Vellozzi. Já nesta quarta-feira (22) e nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro, acontecem os ensaios da Orquestra Afrosinfônica (maestro Ubiratan Marques), na igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus.

O Pelourinho Dia e Noite é promovido pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Gestão do Centro Histórico (DGCH), vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Confira parte da programação:

Quarta-feira (22)

Ensaios da Orquestra Afrosinfônica, do maestro Ubiratan Marques, na igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. Haverá novas apresentações nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro.

De quarta a sábado, até 31 de janeiro

Os grupos Swing do Pelô, Tambores e Cores e Meninos da Rocinha se apresentam pelas ruas e praças do Pelourinho, dentro do República dos Ritmos, sempre às 16h.

Quinta-feira (23)

Os grupos Jota Zô, Samba da Vizinha e Samba de Verdade vão agitar os pandeiros com o Viradão do Samba. Haverá apresentação também nos dias 30 deste mês e no dia 6 de fevereiro, sempre às 19h30, na Praça da Sé, Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho.

Sexta-feira (24)

O Santo Antônio Além do Carmo recebe a cantora Matilde Charles, dentro do projeto Arte do Pascoal, às 20h. A edição seguinte terá a cantora Ana Paula Albuquerque, no dia 31. Também haverá apresentação no dia 7 de fevereiro, com atração a ser divulgada.

O Circuito Jorge Amado reúne espetáculos musicais e teatrais de rua. As próximas apresentações estão marcadas para esta sexta-feira e nos dias 31 de janeiro e 7 e 14 de fevereiro, sempre às 19h, saindo do Largo do Pelourinho.

Sábado (25)

O concerto Sinfonias de Pagode, sob a regência do maestro Hugo Sanbone, vai animar o público no Cruzeiro do São Francisco, às 17h.