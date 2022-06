Pelourinho já tem programação neste sábado no clima de São João

Embora o São João só comece oficialmente na semana que vem, o arrasta-pé no Pelourinho já teve início, e, com ele, o clima junino chegou antes do previsto. Diferentemente do ano passado, quando os festejos ainda estavam proibidos pela pandemia, o Centro Histórico já recebeu, nessa sexta (17), a montagem de três palcos: no Largo Cruzeiro de São Francisco, no do Santo Antônio e na região do monumento Cruz Caída.

Além disso, as praças Quincas Berro D’Água, Tereza Batista e Pedro Arcanjo já passaram pela checagem da sonorização e estão sendo readequadas para estarem de acordo às atrações previstas na programação, que começa neste sábado (18) e vai até o dia 26 (confira abaixo). Os espaços se preparam para as 238 ações, que envolverão 432 artistas.

As bandeirolas começam a aparecer no perímetro do Pelô e tomam conta de ruas e largos. Foi a primeira coisa que a turista de São Paulo, Andreia Gurian, 43 anos, notou ao chegar. Essa, inclusive, era a sua intenção quando desembarcou em Salvador, no dia 15 de junho, seu aniversário.

“Notei logo de cara o clima junino, porque vim na mesma época no ano passado e estava tudo bem quietinho, e esse ano bem alegre, bem animado e decorado. Muito diferente de como é a festa no Sudeste, que fica bem restrita às igrejas e quermesses”, relata Gurian. A paulista conta que gosta de juntar o útil ao agradável nas visitas a Salvador, os festejos típicos e a hospedagem, na casa de uma amiga baiana: “A família que escolhi no coração”.

E é esse o clima que os comerciantes e promotores de evento no Centro Histórico pretendem resgatar no São João, conforme José Iglesias Garcia, presidente da Associação do Centro Histórico Empreendedor (Ache).

“Este ano, buscamos resgatar as tradições da festa, com atrações locais, palcos menores e uma festa família. Não achamos justo pagar milhões de reais em grandes artistas, ainda mais depois do período de pandemia, quando os nossos forrozeiros e toda a classe artística ficou tão prejudicada”, afirma ele.

O forró e os batuques do Olodum competiam a atenção dos ouvintes na tarde de sexta (17). Embora ainda não houvesse bandas, aqui e ali caixas de som e cantores em restaurante já tocavam as músicas típicas do período. Muito diferente do que as turistas de Mato Grosso do Sul, Gabriela Danieze, 25, e Daniela Ramos, 28, estão acostumadas a ouvir em junho.

“Fiquei admirada com a quantidade de palcos e com a estrutura que a festa tem aqui, não sabia que era tão forte em Salvador. Dei sorte, é um festival mesmo”, aponta Gabriela. Assim como na São Paulo de Andreia, Daniela conta que no estado do Centro-Oeste, o São João acontece dentro e próximo a igrejas apenas. “É difícil ter uma organização pública da festa, lá as gestões organizam mais os rodeios e não tem tantas cores e animação”, explica.

Já Rayran Praxedes, 27, diz que, em sua terra natal, Mossoró (CE), no começo do mês já tem festa. "Aqui, noto que as pessoas gostam de curtir já mais perto da data", conta ele, que está em Salvador há apenas dois dias, e em breve retornará a Ilhéus, onde está hospedado há dois meses. "Mas deu tempo de curtir o Centro Histórico e apreciar as paisagens, cheias de bandeirolas", diz.

O monitor local de turismo, Itamar Silva Gomes, 38, conclui o que Andreia, Daniela, Gabriela e Rayran já deixaram claro: Os turistas estão indo ao Pelô com o intuito de aproveitar cada momento do pré-São João. "Estamos vendo pessoas de todo o Brasil e do mundo aqui hoje e ainda estão chegando. A expectativa é ainda maior de domingo em diante. A Bahia tem grande tradição junina e está pronta para receber todos os que vierem comemorar com a gente".

Confira programação da Prefeitura para o São João no Pelourinho a partir deste sábado (18):

Circuito Prá lá de Bão

Completamente gratuito

Praça Municipal – Tenda Bem Vindo ao São Joao do Centro Histórico – onde os visitantes serão recepcionados por baianas que distribuirão fitinhas do Senhor do Bonfim gratuitamente, e pelos guias turísticos do Centro Histórico, credenciados, que ofertarão passeios e walking tours com preços tabelados. Das 10h às 17h.

Praça da Cruz Caída – Arena Arromba Chão - Apresentação de Quadrilhas de Salvador: Forró do ABC, Asa Branca, Imperatriz do Forró, Junina Capelinha, Mirim Forró do Luar e Mirim Germe da Era – 20h.

Monumento da Cruz Caída – Memorial das Baianas - Oficina Comentada de Flores de Papel – dias 21, 22 de junho, às 10h e às 15h - Oficina idealizada pelo Museu da Misericórdia, que ensina a confecção de flores de papel e sua simbologia, realizada no Memorial das Baianas. Lotação:20 pessoas por turno ( a partir de 14 anos). Inscrições: lucia.barbara@santacasaba.org.br.

Praça da Sé – Feira das Mulheres Negras - Todos os dias - feira tradicional de artesanato do Recôncavo e de Salvador, produzido por artesãs de comunidades quilombolas, de terreiros e bairros periféricos do Recôncavo e também da capital – das 10h às 19h. Estação de Forró São Pedro - palco com shows de Geraldo Pita e Trio Alvorada, Trio Baruá, Grupo Chita Fina, Rafael Sá, Forró Fissura, Projeto na Batida do Paraguaçu e Luciano Sanfoneiro - das 17h às 20h.

Terreiro de Jesus – Barracas de Brincadeiras Juninas - Todos os dias, das 15 às 19h - espaço reservado para abrigar todas as brincadeiras típicas do São João, como arremesso de argola, pescaria, boca do palhaço, rabo do burro, argolas, touro mecânico, tomba latas, cama elástica e a Barraca do Beijo. Grupo Capoeira de Rua Terreiro de Jesus – Todos os dias, das 10h às 17h - A magia da capoeira de um dos grupos mais tradicionais do Centro Histórico, comandados pelos mestres Jairo, Macaco, Já Morreu, Dão e muitos outros. Esperando na Janela – Todos os dias, das 10h às 17h - As baianas do Pelourinho estarão de braços abertos para fazer aquela foto inesquecível! Arraiá Ó PAÍ, Ó – Todos os dias - Apresentação de grupos de forró tradicional, na área externa do restaurante Opaió – das 12h às 22h.

Cruzeiro de São Francisco – Estação de Forró São João – com shows de forró tradicional e bandas de pequeno porte – shows de Zé de Tonha, Rafael Sá, Trio Anarriê, Zéu Lobo e Alcatéia Banda e Geruza Guedes & Banda Girassol do Sertão – das 18h às 21h30. Oficina de Histórias Juninas para Crianças de 8 a 12 anos – dia 18 de junho, das 9h às 12h – Realizada na Associação Protetora dos Desvalidos – Largo do Cruzeiro de São Francisco, 17. Igreja e convento de São Francisco – dia 23 de junho, às 17h - Missa especial dedicada ao São João, em seguida com distribuição de comidinhas típicas.

Rua do Bispo – Casa da Mulher Negra da Bahia – dias 18, 20, 21, 23 e 24 – das 13 às 17h – show de música junina eletrônica do Forró das Pretas, às 13h do dia 18 - Arraiá das Pretas nos demais dias - visita ao memorial de bonecas negras, música junina, licores, lembranças e gastronomia - Rua do Bispo, 30 – Pelourinho.

Rua das Laranjeiras - Arraiá da Tieta - dia 18, das 18h às 0h – Show de Gerônimo Santana – “Gerônimo o Herói do Sertão e a Saga do Forró” e show “Cabaré”, de Gutto. dia 19, das 18h às 0h – Show de Virgílio, com forró tradicional e show “Cabaré”, de Gutto.

Rua do Açouguinho – Museu Eugênio Teixeira Leal - Colorindo o São João – dias 21 e 23 de junho, das 09h30 às 11h30 - Oficina para crianças de 6 a 10 anos, com atividades para colorir e desenhos sobre a temática do São João. Sessão Cine Góes Calmon – dia 21 de junho, das 9h30 às 11h30 - Exibição do filme “Zootopia” e bate-papo sobre a temática do filme. Lotação 70 pessoas. Confecção do Mural Festa Junina – dia 22 de junho, das 09h30 às 11h30 - Oficina para crianças de 6 a 10 anos que ensina a organização e elaboração do Mural Cultural.

Ruas do Pelourinho – Arrastão do Muzenza –o comando de Geraldão do Muzenza, com muito samba e forró, o arrastão percorre as ruas do Pelourinho. Concentração às 16h na Rua das Laranjeiras, próximo ao restaurante Alaíde do Feijão. República dos Tambores - Todos os dias, das 11h às 11h30 e das 15h30 às 16h - Desfile dos grupos percussivos Meninos da Rocinha do Pelô, comandado pela maestrina Elem Silva, Movimento Percussivo, pelo mestre Gilmário Marques, Swingue do Pelô, pelo mestre Ivan Santana e Tambores e Cores, pelo mestre Pacote do Pelô.

Largo do Pelourinho – Casarão do antigo Museu da Cidade - Resgatando as tradicionais “Merendas de Dona Flor”, realizadas em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado, serão montadas barracas de comidas e bebidas, de vendas de obras de Literatura de Cordel e de autores nordestinos e serão realizados pequenos shows com música regional – das 16h às 20h – com shows do Trio Nazaré, Geraldo Pita e Trio Alvorada, Rafael Sá, Forró Tripolar e Luciano Sanfoneiro. Oficina Bolos juninos na cozinha afetiva – Senac Pelourinho – dia 18 de junho, das 09h às 11h - Oficina gastronômica idealizada pelo Senac Pelourinho e realizada na sede da instituição. Capacidade: 30 alunos - Largo do Pelourinho, 13. Missa em homenagem aos Três Santos Juninos - Igreja do Rosário dos Pretos – dia 21 de junho, às 18h. Igreja aberta até às 22h.

Taboão - Oficina de Pratos típicos do São João – dia 18 de junho, às 11h, na Casa do Benin - O afrochef Jorge Washington ministra essa oficina gastronômica, que tem inscrições gratuitas pelo intagram @casadobenin - Baixa dos Sapateiros, 7 (entrada do Taboão). Culinária Musical – dia 19 de junho, às 12h, na Casa do Benin - Evento gastronômico musical comandado pelo afrochef Jorge Washington com participação da cantora Denise Correia e a Banda Naveiadanega. A entrada para o evento musical não será cobrada. O que for consumido de comida e bebida será cobrado.

Ruas do Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo - Um Encontro com Gonzagão – momento surpresa - uma linda homenagem ao nosso inesquecível Gonzagão, comandada pelo ator Vitório Emanuel, que fará intervenções surpresas em locais públicos e privados.

Largo do Santo Antônio Além do Carmo – Um pedacinho de tudo oferecido no São João do Centro Histórico estará disponível neste largo que é perfeito para a festa, tem até coreto. Música, brincadeiras, quermesse, gastronomia. E uma edição especial da Feira da Sé, que tem artesanato, moda e gastronomia. Feira da Sé – Todos os dias - das 16h às 21h - Idealizada pelo Instituto ACM, reúne moda, gastronomia e artesanato. Coreto Musical Santo Antônio – Todos os dias – das 18h às 21h – shows do Forró Fissura, Zé de Tonha, Forró Tripolar, Luciano Sanfoneiro, Rafael Sá, Trio Buruá, Geruza Guedes & Banda Girassol do Sertão, Geraldo Pita e Trio Alvorada e Grupo Chita Fina.

Santo Antônio Além do Carmo

Devoção Popular a Santo Antônio – Todos os dias – das 14h às 20h - Visitação ao altar de Santo Antônio e exposição "Memórias Emolduradas", na casa do artista plástico Rodrigo Guedes, idealizador do projeto. Na Rua Direita do Santo Antônio, n° 559, St. Antônio Além do Carmo (em frente ao Yolo Café).

Exposição ANTÔNIOS – dias 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de junho – das 16h às 19h - 4ª edição da exposição ANTÔNIOS, idealizada pelo artista e fotógrafo Mário Edson reúne obras nacionais e internacionais, no ME Ateliê de Fotografia. Ladeira do Boqueirão, nº 6 - St. Antônio Além do Carmo.

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo – dia 20, das 14h às 16h - Quermesse do Coração, realizada na Igreja do Passo - Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo.

Missa Solene do Sagrado Coração de Jesus – Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - dia 24, às 10h - Presidida por Vossa Eminência Rev.ma Cardeal Sérgio da Rocha, seguida de confraternização junina, na Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo.

Do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo

Trilha das Artes – Todos os dias – das 10h às 22h – 11 Ateliês e galerias dos artistas do Centro Histórico farão ambientação temática e montarão oratórios de Santo Antônio, São João ou São Pedro. O considerado mais bonito pelo público, que votará através das redes sociais, será premiado – do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo.

Circuito Pra Ficá Mió

Realizado por instituições públicas e privadas, com ingressos a preços populares e menus criados especialmente para a festa, também com preços especiais:

Sábado

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Igreja e Convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Memorial das Baianas de Acarajé – 10h às 17h

Sede aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. à Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, n 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

Show com o Trio Anarriê - 20h

Teatro Sesc Senac Pelourinho

(Híbrido - Presencial + transmissão em www.youtube.com/SescBahiaOfical)

R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 8 (Credencial Sesc)

Largo do Pelourinho, 19

19 de junho

Domingo

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Venda de comidas e bebidas típicas da época

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, n 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

20 de junho

Segunda

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Associação Protetora dos Desvalidos - SPD - 8h às 12h e das 13h às 17h

Sede aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco, 17

Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)

Memorial das baianas de Acarajé – 10h às 17h

Sede aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. a Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, n 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

Espetáculo do Balé Folclórico da Bahia - 19h

Teatro Miguel Santana

R$ 60,00 (preço único)

R. Gregório de Matos, 49 - Pelourinho

21 de junho

Terça

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Associação Protetora dos Desvalidos - SPD - 8h às 12h e das 13h às 17h

Sede aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco, 17

Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Memorial das Baianas de Acarajé – 10h às 17h

Sede aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. a Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg, Santo Antônio Além do Carmo, 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo



22 de junho

Quarta

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho



Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco -Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Memorial das Baianas de Acarajé – 10h às 17h

Aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. a Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, n 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

Espetáculo do Balé Folclórico da Bahia - 19h

Teatro Miguel Santana

R$ 60,00 (preço único)

R. Gregório de Matos, 49 - Pelourinho

23 de junho

Quinta

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho, S/N



Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Memorial das baianas de Acarajé – 10h às 17h

Sede aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. a Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo,2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

24 de junho

Sexta

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)



Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Memorial das Baianas de Acarajé – 10h às 17h

Sede aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. a Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, n 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo



25 de junho

Sábado



Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Fundação Casa de Jorge Amado - 10h às 20h

Aberta para visitação

R$10,00

Largo do Pelourinho, 15

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)



Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Memorial das baianas de Acarajé – 10h às 17h

Sede aberta para Visitação

R$ 10 reais

Praça da Sé, s/n (prox. a Cruz Caída)

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, nº 2

Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo

26 de junho

Domingo

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos- 8h às 20h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Largo do Pelourinho

Igreja e convento de São Francisco - 9h às 17h

Aberta para visitação

R$ 5,00

Lg. do Cruzeiro de São Francisco - Pelourinho

Casa do Carnaval - 10h às 17h

Aberta para visitação

R$ 10,00 (tarifa única promocional)

Praça Ramos de Queirós, s/n - (prox. ao Plano Gonçalves)



Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo - 10h às 16h

Aberta para visitação

Venda de comidas e bebidas típicas da época

R$ 5,00

Rua do Passo, 52A, Santo Antônio Além do Carmo

Museu do Mar Aleixo Belov - 10h às 18h

Aberta para Visitação

R$ 20 inteira R$ 10 meia

Lg. Santo Antônio Além do Carmo, n 2



Rota Gastronômica Sabores do Interior – 11h às 22h

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Pratos até R$ 69,90

Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo.

A programação do São João no Pelourinho pelo Governo do Estado acontece dos dias 23 a 26. Confira:

Sala de Reboco

Dia 23 de junho

Dão Forró Black

Vitrola Baiana

As Nandas

Paulinha Oliveira

Menina Forrozeira

Sarapatel com Pimenta

Dia 24 de junho

Forro dos Vizin

Luh Monteiro

Mara Magalhães

Ska no Xote

Arame Liso

Forró Passa Pé

Dia 25 de junho

Emely Rodrigues

Samba e Sede

Gabriela Moraes

Nadja Meireles

Geruza Guedes

Nando Borges

Dia 26 de junho

Chaveirinho do Arrocha

Flor de Milho

Wellington Pacheco

Maria Odete

Sobe Poeira

Stilo da Raça

Tereza Batista

Dia 23 de junho

Genard

Serravale e Banda

Menina Faceira

Dia 24 de junho

Sarajane

Pablo Moraes

Marcia Short

Marquinhos Navas

Jô Miranda

Dia 25 de junho

Del Feliz

Samba de Mistura

Jorge Zarath

Rosy e Banda

Flor de Maracujá

Dia 26 de junho

Cangaia

Cicinho de Assis

Icaro Mendes

Me Siga

Carlos Pita

Quincas Berro D´Água

Dia 23 de junho

Julio Caldas

Boa Viagem

Cida Martinez

Davi Dias

Melaço de Cana

Dia 24 de junho

Reinaldo Barbosa

Tenysson Del Rey

Lucas Maia

Denise Correia

Gereba

Dia 25 de junho

Bandana

Venera e Banda

Lukas Barreto

Pisa Macio

Diego Vieira

Dia 26 de junho

Paulinho Boca

Resfulengo

Pois É

Somos Cinco

O Pretinho

Samba Junino

Dia 23 de junho

Tiago Modesto da Silva

Arrastão do Lobo Mal

Circuladô

Grupo Cultura Sambão

Dia 24 de junho

Grupo de Samba de Roda Junino

Grupo Jakê

Rubinho Pingo de Ouro

Os Bambas do Nordeste

Paroano Sai Milhó

Dia 25 de junho

Jorge Fogueirão

Samba de Roda Urbano

Sambão Folgeirão

Samba do Vai Kem Kê

Dia 26 de junho

Samba Papelão

Samba Skorpio

Shalon Adonai e Viola Paraguaçu

Só Samba de Roda

Samba Tororó

Coreto Largo Pelourinho

Dia 23 de junho

Veneno Letal

U Tal do Xote

Banda Maviel

Banda Renan Mendes

Bira S/A

Cole Comigo

Vinnicius

Dia 24 de junho

Cassio Sampaio

Banda 20xotear

Kimimo do Forró

Diego Moraes

DJ Preta Forró Sound

Marcondes Moraes

Dia 25 de junho

Edil Pacheco

Ellen Wilson

Forró Sarakura

Filé de Camrão

Forró Fura Chinela

Forró do Souza

Forroxote

Dia 26 de junho

Trio Anarrié

Bailinho de quinta

Pedro Sampaio

Forrozão Saperkinha

Forrozão Maria Binita

Xote de Anjo

Jaguarana

Pedro Arcanjo

Dia 23 de junho

Pra Casar

Caroline Leal

Fernando Ferraz

Sonora Amaralina

Forró Didaindoido

Dia 24 de junho

Dois Amores

Zé de Tonha

Cegueira de Nó

Forró Resfulengo

Geovana Lins

Dia 25 de junho

Vitera

Edu Casa Nova

Zelito Miranda

Vinny Brasil

Rebeca Tarique

Dia 26 de junho

Júlio Cesar

Pinote

João Almeida

Rafa Mendes

Aloisio Menezes

Festejos de São João

A programação do São João da Bahia será realizada de 23 a 2 de julho em Paripe, no Pelourinho e, a novidade de 2022, no Parque de Exposições. No dia 23, a programação musical é aberta nos três polos: Paripe, Pelourinho e Parque de Exposições. No Centro Histórico e na Paralela acontece até o dia 26. Em Paripe, nos dias 23 e 24. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 a 2 no Parque.

*sob supervisão da subchefe de reportagem Monique Lobo