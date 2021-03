Penha lamenta chances perdidas no Ba-Vi: 'Pecamos no último terço'

Os dois primeiros clássicos Ba-Vi de 2021 não foram positivos para o Bahia. Depois de perder para o Leão por 1x0, no último sábado (13), pela Copa do Nordeste, o tricolor voltou a passar em branco contra o rubro-negro: empate por 0x0, na noite desta quarta-feira (17), no estádio de Pituaçu.



Utilizando a equipe de transição, o Esquadrão fez um jogo morno no primeiro tempo, mas conseguiu criar boas chances na segunda etapa. O problema é que faltou capricho para definir as jogadas. O atacante Gustavo, por exemplo, chegou a driblar o goleiro Lucas Arcanjo, mas com o gol vazio mandou para fora.



Ao final do jogo, o atacante Daniel Penha reconheceu que o tricolor vem pecando na hora de matar as jogadas.



"A gente vem criando muito. Criamos bastante dentro da partida, mas pecamos no último terço. Precisamos acertar essa bola, fizemos um baita jogo, mas a gente vem deixando a desejar nisso. Precisamos pontuar mais, foi um clássico, queríamos sair com o triunfo. Sabemos que precisamos dar mais, mas a gente sai com a cabeça erguida em busca dos triunfos nas próximas partidas", disse.



A preocupação de Daniel com a pontuação é reflexo da campanha do Bahia no estadual. O tricolor venceu apenas um dos cinco jogos que fez e no momento ocupa a sétima colocação do Campeonato Baiano.



Restando mais quatro jogos para o fim da primeira fase, o Esquadrão está a três pontos da zona de classificação e precisa reagir se não quiser amargar uma eliminação precoce.

O próximo compromisso do Bahia no Baianão será no domingo (21), quando visita o Fluminense de Feira, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Um dia antes, no sábado (20), o elenco principal recebe o Sport, pela Copa do Nordeste.