Pequenas notáveis: conheça as empresas que estão no Ranking GPTW Bahia

Para chegar à lista das 11 pequenas e medias empresas melhores para trabalhar na Bahia, o GPTW considerou o clima organizacional, os comentários dos funcionários, práticas culturais das organizações e de gestão de pessoas. Dentre os critérios avaliados estavam qualidade de vida, perspectiva de crescimento e relacionamento.

Por conta das ações de valorização dos colaboradores e a busca continua de um clima organizacional pautado em credibilidade, orgulho e respeito, o Laboratório Sabin ficou em primeiro lugar na categoria que avaliou as empresas com quantidade entre 30 e 999 funcionários. A organização tem 10 anos de história na Bahia. O grupo conta com 393 colaboradores e possui 24 unidades no estado.

A empresa, que no GPTW Bahia 2018 ficou na 2ª colocação, oferece seus serviços de análises clínicas, vacina e imagem nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Porém, a sua história começou antes mesmo de chegar à Bahia. Em maio de 1984, nascia, em Brasília (DF), a primeira unidade da empresa com apenas três funcionários.

“No Sabin, as políticas e práticas da gestão de pessoas estão sempre alinhadas com a estratégia do nosso negócio, por isso participar desta premiação é uma forma de garantirmos que estamos ouvindo a nossa equipe e que os nossos colaboradores estão praticando o nosso propósito que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas”, ressalta Tatiana Ferraz Stival, gestora técnica e administrativa do Laboratório Sabin em Salvador.

Atualmente, o laboratório conta com pelo menos 11 práticas que focam na melhoria do clima organizacional e na valorização dos colaboradores. Entres elas estão o Programa Verdade com Amor, que incentiva as lideranças a oferecer feedback transparente, porém sem ser ofensivo; e o Prêmio Fidelidade, que traz diversas vantagens, como um salário extra para quem completa 5 anos de empresa, um notebook ou tablet para quem tem 10 anos, uma viagem de sete dias com acompanhante para 15 anos e um carro novo para 20 anos de trabalho.

“Nós também utilizamos os resultados da pesquisa GPTW para refinar os programas já existentes, desenvolver programas novos, melhorar políticas internas, avaliar a satisfação, traçar ações de desenvolvimento junto às lideranças e dar feedbacks”, acrescenta Tatiana.

Capacitação

O reconhecimento e valorização dos colaboradores são pontos avaliados pelo GPTW. E o Grupo LM, formado pela AuraBrasil, LM Frotas e Bravo Caminhões e Ônibus, realiza diversas práticas para desenvolver sua equipe. Não é por menos que as três organizações estão no ranking das melhores empresas para trabalhar na Bahia, com as 5ª, 6ª e 7ª colocações, respectivamente.

Com ações de qualificação que reconhecem os talentos e valorizam iniciativas que fomentam o crescimento profissional de cada funcionário, o Grupo LM acumula quatro premiações do GPTW, o que demonstra o alinhamento das suas empresas em promover melhores práticas internas e manter uma relação de confiança.

Aurora Mendonça, sócia-fundadora do Frupo LM, estimula iniciativas de voluntariado entre os colaboradores

“Ter as três empresas do Grupo LM entre as melhores para se trabalhar é motivo de muito orgulho para nós. Esse é resultado de um esforço conjunto, que parte principalmente do nosso foco em proporcionar um excelente ambiente de trabalho para nossos integrantes, permeado pela transparência, ética e confiança em tudo o que fazemos”, pontua Reveca Cardonski, gerente de Gestão de Pessoas e Cultura do Grupo LM.

A sócia-fundadora da empresa, Aurora Mendonça, ressalta que o Grupo LM estimula a participar dos colaboradores em iniciativas de voluntariado. Para isso, em 2005, foi criado o Projeto Vida, formado por integrantes das três empresas, que se dedicam voluntariamente às ações realizadas. Só em 2018, mais de uma tonelada de alimentos foi arrecada e doada a instituições de Salvador. “Encorajamos a participação dos nossos integrantes, incentivando a inovação, o crescimento profissional e, principalmente, o desenvolvimento enquanto pessoas”, revela Aurora.

Oportunidade

O Great Place to Work parte do pressuposto que qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer lugar e época, pode se tornar um excelente lugar para trabalhar. Dentro deste contexto, o GPTW, por meio de uma pesquisa sistematizada, conhece alguns programas motivacionais e as políticas internas de RH. No Hospital Humberto Castro Lima

(HHCL), o programa Desenvolve Jovem (DJ) chamou a atenção do instituto. O objetivo principal do DJ é promover e acompanhar o desenvolvimento de competências no âmbito profissional e pessoal dos jovens.

O HHCL, que tem 202 funcionários e atua na área de oftalmologia no bairro do Canela, também se destaca por outras iniciativas, como a política de reconhecimento interno contemplando, que oferece, por exemplo, folga de aniversário com a data a ser escolhida pelo colaborador dentro do mês de nascimento, além de programas como o Nascer, direcionado aos funcionários que se tornam mãe ou pai e ganham liberação no período do nascimento do bebê, na primeira semana de aula ou creche dos filhos.

“Percebemos que um ambiente que leva em conta a saúde mental e a felicidade dos colaboradores é capaz de gerar resultados mais qualitativos na prestação de serviços e na satisfação dos pacientes. Participar do GPTW nos ajuda a ver que uma empresa como o HHCL, que tem como causa combater a cegueira e oferecer o melhor possível para que se tenha saúde ocular, precisa “ter visão” e ficar atenta a práticas que gerem bons resultados organizacionais”, ressaltou Mariana Soliani, superintendente do Hospital Humberto Castro Lima.

Benefícios

A Perini, que pertence ao Grupo Cencosud e ranqueou na lista das melhores empresas para trabalhar na Bahia, também se destaca pelos benefícios oferecidos aos funcionários. Com 55 anos de mercado e 900 colaboradores em 10 unidades, a empresa oferece planos de saúde e odontológico, programa de participação nos lucros (PPL), seguro de vida, desconto em compras e cartão de benefícios especiais.

O time da Perini se envolve em campanhas internas sobre código de ética, diversidade e inclusão, entre outras iniciativas

Outro destaque da Perini é a plataforma e-learning, que permite aos colaboradores ter acesso a cursos criados para a realidade da empresa, assim como outros para ampliar conhecimento, como Excel avançado. “Além do orgulho de fazer parte de uma das marcas mais tradicionais de Salvador, integrar uma multinacional faz toda a diferença. O time da Perini se envolve em campanhas internas sobre código de ética, diversidade e inclusão, tem acesso a capacitações e-learning, conversas sobre desempenho, promovendo um bom clima organizacional. Aqui, o colaborador dispõe das ferramentas e condições para atuar como protagonista do seu desenvolvimento, tendo espaço para propor sugestões e melhorias nos processos”, destaca Celso Ferreira, diretor geral de bandeira Perini.