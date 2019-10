Pequenos projetos de energia solar têm crescimento de 120% em doze meses

Mercado aquecido

Embora o destaque da Bahia no campo das energias renováveis ainda dependa de grandes parques para a produção eólica ou fotoltaica, aos poucos a chamada geração distribuída – onde pequenos produtores – geram para consumo próprio e disponibilizam o excedente ao sistema – vem ganhando espaço no mercado. Nos últimos doze meses, encerrados em setembro, o crescimento da potência instalada para a geração de energia solar por aqui cresceu 120% – seja, mais do que dobrou, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Ao todo, são 2,5 mil unidades geradoras, 3,3 mil unidades que recebem créditos, mais de 117 mil módulos fotovoltaicos e 4,4 mil inversores instalados em 174.148 metros quadrados de área. Os benefícios da expansão deste mercado vão desde a possibilidade de redução dos custos com energia até um posicionamento ambientalmente mais responsável.

Bahia otimista

A Bahia se destacou como o estado mais otimista em relação à expectativa para o ano de 2019 no setor de publicidade e propaganda, segundo a Pesquisa VAN Pro (Visão de Ambiente de Negócios em Agências de Propaganda), realizada pela FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda. Segundos os dados, coletados com 173 agências de todas as regiões do Brasil, 63% dos entrevistados baianos acreditam que este ano será melhor que 2018 para o segmento. No Brasil, o percentual de agências que confiam em um 2019 positivo foi de 44%. A pesquisa é feita visando acompanhar trimestralmente o clima para desenvolvimento de negócios e as expectativas do setor ao longo do ano. A tomada retratada foi feita no início do quarto trimestre de 2019.

Logística

O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador) discute na próxima quarta-feira (dia 23) a inovação na relação com o cliente na 8ª edição anual de seu Seminário de Logística. A partir das 14h, no Quality São Salvador, cerca de 250 representantes de empresas de todo o país que usam o terminal baiano vão discutir melhorias na operação portuária.

Laboratório 5G

A TIM lançou ontem o primeiro laboratório para testar a tecnologia 5G na região Nordeste. Com a iniciativa, a empresa de telecomunicações – em parceria com o laboratório Virtus, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Nokia – vai testar a tecnologia que permite internet de altíssima velocidade com baixa latência.

Economia baiana

A 15ª edição do Encontro de Economia Baiana, entre os dias 24 e 25, vai discutir a Competitividade da Economia Brasileira e Cadeias Globais de Valor. O evento vai reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da economia de todo o país, no prédio do Banco Central , no CAB. Inscrições pelo site www.eeb.sei.ba.gov.br/inscricoes/