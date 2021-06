'Perda total', diz dono de carro atingido em acidente na Vasco da Gama

"Agora, só outro. Foi perda total, não tem nenhuma condição de consertar. Foi uma batida muito forte, destruiu o carro", conta Bruno Bahia, 41 anos, empresário e proprietário de um Renault Sandero, primeiro carro a ser atingido em um acidente que aconteceu por volta das 8h na Avenida Vasco da Gama e que, segundo a Transalvador, envolveu ainda mais quatro veículos, sendo que um chegou a invadir uma loja, precisando ser guinchado, o que provocou lentidão por mais de uma hora no trânsito da avenida. Apesar do tamanho do estrago, não houve nenhum ferido na batida que teria acontecido depois de um motorista cochilar no volante enquanto levava os filhos para a escola.

Paulo Bastos, 47, outro empresário que teve o carro atingido na batida, estava em seu escritório quando tudo aconteceu e tomou um susto ao ouvir o barulho que denunciou o acidente. "Eu não estava na hora, não vi batendo no exato momento. Estava no meu escritório e ouvi um barulho que foi muito alto. Quando desci pra ver o que tinha acontecido, presenciei o estrago já feito", conta ele.

Susto e estrago

Apesar de ser dono do primeiro carro atingido, Bruno não estava no local. Isso porque ele aluga o automóvel para um rapaz, que faz entrega de lanches e passava ali para pegar as caixas de salgados que entregaria durante a manhã.

"Ele passa lá todo dia às 7h pra pegar os salgados. Hoje, ele pegou as caixas e, no carro, falaram que tava faltando uma. No tempo que ele foi pegar, quando estava voltando, ouviu o barulho gigantesco, pensou até que o prédio tava caindo. Graças a Deus ele não estava na hora", explica Bruno.

A gratidão justifica-se pela intensidade do impacto da caminhonete do motorista que causou o acidente. De acordo com Paulo, que sempre via o Sandero por ali, o carro ficou desfigurado. "O estrago foi feio, viu. O prejuízo foi grande O Sandero, que foi o primeiro carro que recebeu o contato da caminhonete, ficou completamente irreconhecível", acrescenta.

(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO)

Causa do acidente

Quando tentou conversar com o motorista, que não tentou fugir e se comprometeu a arcar com os prejuízos, Paulo ouviu do próprio que a batida teria ocorrido depois dele pegar no sono enquanto estava dirigindo. "Na hora que a gente conversou com o condutor da caminhonete, que teve só um ferimento no braço, não tivemos problemas. Ele não tentou fugir e confessou que dormiu quando estava dirigindo. Além dele, no carro estavam os dois filhos que ele tava levando pra escola, mas ninguém se feriu", fala.

A versão de Paulo é confirmada por Bruno, que conversou com o rapaz que aluga o seu carro e teve contato com o motorista que cochilou. Segundo ele, ainda tonto, o homem teria dito que vinha do interior para Salvador. "Ele vinha de viagem de Santo Amaro e acabou pegando no sono. Tava levando duas crianças para a escola e, quando saiu do carro, ficou tão tonto, que por alguns instantes esqueceu das crianças. Depois, correu pra ver como estavam", diz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros que também atendeu a ocorrência, os envolvidos no acidente estavam sem escoriações aparentes, mas foram orientados a procurar uma unidade de saúde.

Trânsito congestionado

E não foram só Paulo e Bruno que sofreram com as consequências do acidente. Quem passava pela região rumo ao Dique do Tororó, também enfrentou problemas com o trânsito muito lento. Paulo afirmou para a reportagem do CORREIO que isso se manteve por pelo menos uma hora. "Por mais de uma hora, o trânsito ficou muito congestionado. Principalmente, porque o carro que teve mais estrago tinha o kit gás e foi todo um processo para desativar e não correr risco de uma explosão, o que pioraria as coisas", conclui.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro