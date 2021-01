Perfil de baiana do BBB21 é atacado em meio a guerra por emoji

O Big Brother Brasil 21 ainda nem começou (alô, segunda-feira!), mas já está animando as redes sociais. Uma briga por emoji agitou fãs e colocou os administradores das redes sociais da baiana Lumena no meio de uma confusão.

Sim, você leu direito: briga por emojis. Os fandoms (grupo de fãs) de participantes e casais de reality show passaram a adotar a prática de usar emojis nas redes sociais para se identificarem rapidamente com os admirados. Os grupos passam horas no Twitter conversando, brigando, organizando mutirões de votação e mais.

Com isso, os administradores das contas dos novos participantes já chegaram apresentando os novos emojis escolhidos. Os fãs de Fiuk estão usando uma guitarra, referência ao envolvimento do artista com a música, os de Pocah escolheram uma pêra que lembra o bumbum da cantora, Carla Diaz uma borboleta...

Mas começaram a surgir confusões com emojis que já foram usados anteriormente e os fãs não gostaram de ver aparecendo de novo. Camilla de Lucas escolheu uma estrela, mesmo emoji que foi usado por Yá Burihan, ex-De férias com o Ex. A dentista Thais Braz optou por uma concha, que era o emoji do fandom das amigas Gizelly e Marcela, do BBB20. "A Thaís pediu muito, tem um significado MUITO grande para ela e venhamos e convenhamos que não é a primeira vez que duas torcidas tem o mesmo emoji, não iremos desapontá-la!! Agora FOCO NO GSHOW", escreveu o responsável por administrar o perfil.

Coisa mais radical aconteceu com Lumena, que teve a conta no Twitter atacada por fãs do ex-casal Hariany e Lucas, de A Fazenda, por usar o emoji de arco e flecha, que era associado a eles. O perfil foi atacado em massa e chegou a ficar restrito na rede social, levando à decisão de fãs de abandonar o emoji.

"Apesar disso, um fandom intitulado "luriany" nos acusa de ter roubado o emoji deles e no dia 21 de Janeiro de 2021 se articulou para derrubar o perfil oficial do Twitter de Lumena. Ao que parece, é um fandom de um casal branco, hétero, cis, que participou de um reality show de outra emissora. Eles defendem que 'Flecha é luriany' e insistem em querer que a gente não utilize nas redes da Lumena. Para isso, atacam e proferem ameçaas de diversas formas", escreveu um perfil de fãs da baiana.

"A questão é a seguinte, para reafirmar o resgate ancestral e honrar o compromisso com quem nos guia, não precisamos de emoji. Então informamos que vamos deixar de usar (o emoji)", escreveu a conta. O perfil oficial ainda não retomou as postagens para se manifestar.

Nas redes sociais, os fãs não se abalam com críticas. O casal não existe mais? E daí? "Mas existe fãs deles. A flecha é nossa, atura ou surta", escreveu uma internauta. "Luriany não é um casal mais, mesmo assim tem muita gente que está com eles independente de casal ou não", comentou outra. A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany, contudo, pediu paz. "Gente, acaba de chegar ao meu conhecimento que tem torcida brigando por emoji e que derrubaram a conta de uma participante do bbb21 por causa disso. Eu honestamente não compactuo com isso, sou a primeira a falar que a gente precisa de paz e superar as coisas. É só um emoji, parem", pediu.