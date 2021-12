Perfil do elenco, novo treinador e busca por receitas: Vitória explica planejamento para 2022

A temporada 2022 já começou no Vitória. Nesta sexta-feira (3), o presidente em exercício, Fábio Mota, apresentou o planejamento do clube para o ano que vem. Com a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro e um calendário com menos competições, já que o clube não se classificou para a fase de grupos da Copa do Nordeste, o rubro-negro vai precisar passar por muitas mudanças.

A principal preocupação do Leão é financeira. Fora da Série B e do Nordestão, o clube deixará de arrecadar pelo menos R$ 9 milhões em direitos de transmissão. Além disso, a equipe não terá direito a premiação pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, já que o valor foi antecipado em 2021. Resta apenas a cota do Campeonato Baiano, cerca R$ 900 mil.

"Há 30 dias assumimos o clube de forma interina, montamos um conselho gestor, evidente que não estamos felizes pelo momento que o clube está atravessando, mas estamos aqui para dizer que a realidade nos faz fazer algumas alterações. A realidade é que perdemos receitas financeiras e por isso montamos um plano de contenção de gastos. Precisamos cortar 50% das despesas do clube. Temos prioridades claras, como a base, que é o que vai nos permitir sair dessa crise. A estrutura do clube custa cerca de R$ 3,5 milhões e nesse próximo ano não temos como bancar. Fizemos demissões, agradecemos a todos os trabalhos prestados, mas nesse momento não temos condições de manter", explicou o presidente interino Fábio Mota.

Entre os profissionais demitidos estão o auxiliar Flávio Tanajura, o preparador físico Ednilson Sena, o fisiologista Alexandre Dortas e Lucas Grilo, técnico do time sub-20. Do elenco que disputou a Série B, somente o volante João Pedro teve o contrato renovado.

Além do corte nos gastos, o Leão corre contra o tempo para fazer novas contratações. Punido pela Fifa por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Leão), o Vitória tem apenas até o dia 17 de dezembro para inscrever novos jogadores. A partir de janeiro, a chegada de atletas só será possível caso o rubro-negro chegue a um acordo com os credores.

"Estamos fazendo aqui o nosso planejamento, todos sabem que temos dificuldade de contratação a partir de janeiro, o Vitória já tem uma punição por conta de Walter Bou, cerca de 200 mil dólares. Estamos em contato com os advogados do jogador para tentar parcelar, o mesmo com o Boca Juniors, vamos tentar parcelar a dívida de 300 mil dólares, explicou Mota. No câmbio atual, essa soma equivale a R$ 2,8 milhões.

"Isso não quer dizer que o clube está parado. Nosso analista de desempenho está há cerca de 60 dias analisando o mercado, ontem o Vitória teve uma suplementação aprovada pelo Conselho e estamos no mercado", completou.

Perfil do elenco

Com muitos jogadores da base mantidos no grupo que vai disputar as competições de 2022, a ideia do Vitória é de incrementar o elenco com atletas mais experientes, que já disputaram a Série C e a Série B do Brasileirão. A diretoria planeja fazer pelo menos 14 contrações até o início da Série C.

"O Vitória tem um elenco muito jovem, e vamos tentar mesclar essa juventude com experiência para sair da Série C o mais rápido possível. Esperamos até o dia 17 de dezembro, quando a CBF entra em recesso, anunciar as primeiras contratações, algumas estão bem encaminhadas, para que a gente comece o Campeonato Baiano de forma definitiva", disse o dirigente.

Fábio Mota também não garantiu a permanência de Wagner Lopes como treinador. Ele disse que vem conversando com o técnico, mas a nova comissão só vai começar os trabalhos na Toca do Leão a partir da primeira semana de janeiro. Atualmente alguns treinadores experientes que já passaram pelo clube estão auxiliando a direção na análise de novos atletas. Os nomes não foram divulgados, mas um deles é Ricardo Silva.

"A nova comissão técnica já está participando da gestão e montagem do elenco. Já estamos discutindo com eles. Temos que fazer uma redução de 50% das nossas despesas, desde o futebol aos funcionários. Temos jogadores que ganham 70, 80 mil. Não podemos pagar isso. Wagner Lopes fez um excelente trabalho, nós continuamos conversando com ele, mas dentro de outra realidade", detalhou.

Confira outros pontos abordados na entrevista:

*Venda de jogadores*

O Vitória não recebeu proposta oficial por nenhum jogador, temos algumas ofertas de empréstimo e sondagens, mas o empréstimo no primeiro não interessa.

O Vitória necessita em torno de R$ 19 milhões para saldar a suas punições, salários e 13°. Essa é a expectativa, esperamos arrecadar isso através da venda de jogadores. Chegou uma sondagem por esse atleta (Samuel), em torno de R$ 2 milhões por 50% , mas analisamos que é um valor baixo, Samuel é um grande centroavante, um artilheiro. No meio do ano foi negada uma proposta de 1,5 milhão de dólares por 50%. Não podemos desvalorizar os nossos ativos.

*Quem fica do atual elenco?*

Do elenco atual, só ficaremos com João Pedro, adquirimos 60% do passe do João Pedro e ele será o jogador remanescente dos que chegaram. Se estamos dizendo que não vamos renovar com ninguém, teremos uma carência muito grande. Tenho certeza de que a base vai ajudar, mas é peeciso mesclar com jogadores experientes.

Dinei está em fase de recuperação, o contrato vai ser prorrogado durante esse período, mas temos a intenção de que ele permaneça para a disputa da Série C.

Perfil do elenco em 2022

O perfil do jogador que vai chegar é do jogador mais experiente, que já disputou a série C e a Série B. No nosso planejamento precisamos de mais 14 contrações para a Serie C.

*Busca por receitas*

Temos conversas avançadas com alguns patrocinadores, não vou falar o nome pois não estão fechados, mas esperamos anunciar nos próximos 30 dias.

Esperamos contar com a torcida, nessa reta final da Série B a torcida abraçou o clube e vamos precisar dela. Só para ter um ideia, para ter uma folha de 600 mil precisamos de 15 mil sócios.