Perícia em micro-ônibus que bateu em poste na Barra confirmará causa do acidente

A Polícia Civil solicitou uma perícia no micro-ônibus da empresa de turismo Privê Tur, que se envolveu em um acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (1ª), no bairro da Barra, e deixou o motorista morto.

A perícia será realizada pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT-BA) e tem o prazo de 30 dias para ser concluído. De acordo com a Polícia Civil, as perícias são solicitados em todos os casos, até em acidentes de trânsito e confirmará se, de fato, o acidente ocorreu após um mal estar do rodoviário.

Testemunhas que presenciaram o acidente confirmam que Marco Antônio Silva, 46 anos, desmaiou e colidiu o ônibus em um poste na Barra. A suspeita é de que o condutor sofreu um mal súbito, mas a informação não foi confirmada pela equipe médica do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde ele foi socorrido. Ele já chegou morto à unidade de saúde.

Por conta do acidente, a energia elétrica de um trecho da Rua Barão de Itapuã e da Avenida Sete de Setembro, na orla, foi interrompida das 17h47 às 21h47.

Antes de atingir o poste, o motorista também colidiu contra um táxi. O taxista, que se identificou apenas como Clodes, contou que, após a batida, o ônibus saiu em zigue-zague até bater novamente na estrutura fixa.

“Quando eu olhei para ele, ele já estava desacordado. Quando vi que ele vinha em minha direção, acionei os freios, mas ele já estava mal quando bateu”, contou ao CORREIO nesta quarta-feira (1º).

Quando a reportagem chegou ao local, a luz interna e a lanterna do farol do ônibus ainda estava acesa. A batida foi frontal e amassou o para-choque dianteiro do carro.