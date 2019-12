Perícia investiga se canoa que afundou em Pindobaçu estava superlotada

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia investiga se a canoa que virou com sete pessoas na barragem do Itapicuru, em Pindobaçu, no norte da Bahia, nesta quarta-feira (25), estava superlotada.

Uma adolescente de 14 anos, que não teve seu nome divulgado, morreu na tragédia, ocorrida por volta das 13h, e quatro pessoas conseguiram se salvar, dentre elas uma criança (não se tem informações sobre idade e sexo).

Duas pessoas continuam desaparecidas: um adolescente de idade ignorada e um rapaz de 20 anos, segundo informou o escrivão da delegacia de Pindobaçu Enéias Soares. As buscas na barragem são feitas por homens do Corpo de Bombeiros.

A barragem é muito frequentada por banhistas durante o verão, e é bastante funda, com locais que chegam até 20 metros de profundidade. “Foi um milagre essas pessoas conseguirem se salvar, inclusive a criança”, disse Enéias Soares.