Péricles é internado em SP com quadro de infecção urinária

O cantor Péricles foi internado jesta segunda-feira (18) no Hospital Vila Nova Star, Zona Sul de São Paulo, com quadro de infecção urinária. A assessoria do artista informou ao G1 que ele passa bem e a opção internamento foi dos próprios médicos.

Ainda de acordo com os representantes do cantor, ele deverá ter alta médica dentro de alguns dias, após ser medicado na unidade de saúde.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista compartilhou um vídeo para tranquilizar os fãs. "Meus amigos, me surpreendi com uma infecção urinária e estou me cuidando. Recebi várias mensagens carinhosas, preocupadas comigo. Gostaria de agradecer por cada boa vibração. Estou bem e em breve volto a cantar para vocês, via internet ou pessoalmente claro... em um futuro próximo, se Deus quiser", disse.