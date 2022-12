Periperi ganha campo de futebol com grama sintética, na Praça do Sol

Os moradores do bairro de Periperi, no Subúrbio, receberam um novo campo de futebol de grama sintética na Praça do Sol, inaugurado neste sábado (24) pelo prefeito Bruno Reis. O investimento total nas melhorias foi de R$ 514 mil.

O espaço esportivo era uma das demandas da população do local, para realização de partidas e torneios de futebol. A prefeitura nivelou o piso, colocou brida graduada, uma manta, gramado sintético, areia e borrachinhas de amortecedores.

“É com muita alegria que venho aqui celebrar parte do Natal aqui no Subúrbio com a entrega deste campo da Praça do Sol, que passa a se chamar Arena Digo Brunelli, a pedido dos próprios moradores. Esse equipamento aqui reflete a diferença da cidade do presente para a do passado. Esse campo estava todo acabado. Hoje a realidade dele é iluminação em LED, grama e tela de proteção, entre outros atrativos”, disse o prefeito durante a inauguração.

O aposentado Nei Brunelli, 60 anos, irmão do homenageado, nasceu no bairro e diz que o campo de grama sintética era um sonho antigo. “A comunidade está muito agradecida com essa intervenção. O campo era de barro e, quando chovia, a gente não conseguia brincar, era muita lama. Agora o baba vai ter muito mais qualidade. Aqui tem três escolinhas de futebol, que ajudam a tirar as crianças e jovens da rua e incentivam o esporte. Além disso, as escolas também vão poder utilizar o espaço para educação física e demais atividades", avalia.

O secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, Daniel Ribeiro, também esteve na inauguração. "Temos a certeza de que este será um ponto de encontro e convívio para pessoas de todas as idades, onde as famílias se sentirão à vontade para frequentar. Será também um espaço que irá fortalecer vínculos sociais e comunitários, além de receber cada vez mais competições locais”, disse.

Atualmente, Salvador tem 22 campos municipais com grama sintética. Outros 71 equipamentos passam por obras.