Periperi terá centro especializado de atenção a saúde bucal

O bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, terá um novo Centro Especializado Odontológico (CEO). A ordem de serviço para a construção da unidade foi assinada na manhã desta quinta-feira (19) pelo prefeito ACM Neto. O equipamento vai funcionar na Rua Dom Pedro II.

O investimento será de R$ 3,3 milhões, com recursos do Município e emenda paramentar do deputado João Roma, e a expectativa é de que quando o centro entrar em funcionamento cerca de 32 mil pessoas sejam atendidas por mês no local, de segunda à sexta-feira. A duração da obra será de 12 meses. O prefeito destacou que a nova unidade vai ficar com as demandas mais simples de saúde da região. "Ele vai ter um papel de muito importante de suporte à UPA, porque às vezes existem necessidades que não precisam ser direcionadas à UPA", destacou. "Com esse centro, a pessoa não vai precisar ir pra UPA em vários casos. O impacto disso será muito importante, porque a UPA de Periperi é uma das mais movimentadas da cidade".

O acesso à atenção básica de saúde será ampliado com o incremento de 11 consultórios clínicos e três odontológicos, além de farmácia, vacina, sala de procedimento, coleta e curativo. O atendimento será oferecido para todos os soteropolitanos, independentemente, de onde morem.

Segundo a prefeitura, a gestão municipal elevou, entre 2013 e 2020, em 106% a cobertura da saúde bucal para os soteropolitanos.