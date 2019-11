Pernambucano vira reserva de Tadeu Schmidt no Fantástico após rodízio no JN

Foto: Divulgação

O jornalista Márcio Bonfim, apresentador do telejornal NE1, da afiliada da TV Globo em Recife (PE), ganhará dupla promoção nos próximos meses. Depois de sua participação no rodízio de apresentadores em comemoração aos 50 anos do Jornal Nacional (JN), ele se tornará, no mês que vem, o substituto oficial de Tadeu Schmidt no comando do ‘Fantástico’, atração das noites de domingo na TV Globo.

A estreia dele deve ocorrer no último domingo do ano, na folga Schmidt.

Em janeiro, Bonfim continua sua ascensão na Globo, quando passa a integrar também a escala de apresentadores que se revezam no comando do JN aos sábados.

No final de agosto, Bonfim abriu, ao lado de Cristina Ranzolin, do Rio Grande do Sul, o rodízio de apresentadores do JN na comemoração dos 50 anos do programa. As informações são do colunista Maurício Stycer, do Uol.