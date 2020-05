Pernambués terá medidas restritivas a partir do sábado (30)

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira (28) que o bairro de Pernambués vai ser o próximo a entrar na lista com medidas restritivas, a partir do sábado (30). Brotas terá o fim das restrições e em Cosme de Farias as medidas foram prorrogadas por mais sete dias.

"Pernambués foi o bairro com o maior número de casos de Covid-19 na cidade no mês de maio, passando a Pituba. Por isso, décimos incluir essa região nas medidas setorizadas e nas ações de proteção à vida", justificou o prefeito.

Os casos do novo coronavírus no bairro somaram 53 apenas nos últimos sete dias. Se contar todo o mês de maio, foram 85.

Com a decisão, os bairros da Liberdade, Lobato, Plataforma, Cosme de Farias, Uruguai, Massaranduba seguem com restrição. No período, os estabelecimentos de serviços que não são considerados essenciais ficam fechados.

O decreto permite o funcionamento de: supermercados, farmácias, agências bancárias e lotéricas, repartições públicas e cartórios; estabelecimentos que estejam funcionando em regime de delivery, não sendo permitido o sistema de retirada no local; serviços de saúde e clínicas veterinárias.

Haverá, ainda, ações de proteção à vida com distribuição de máscaras, realização de testes rápidos, medição de temperatura, doação de cestas básicas para feirantes e ambulantes, higienização e desinfeção de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, apoio a instituições que atendam idosos, crianças e pessoas com deficiência e Cras Itinerante.