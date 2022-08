'Perrita' e 'putain': Veja como a imprensa internacional noticiou o 'tchutchuca do centrão'

Na última quinta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi chamado de "tchutchuca do centrão" pelo youtuber de direita Wilker Leão na saída do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília.

O chefe do Executivo foi provocado enquanto tirava selfies com apoiadores, antes de viajar para São José dos Campos (SP), onde realiza atos da campanha à reeleição. Na ocasião, Bolsonaro tenta pegar o celular do youtuber e o puxa pela gola da blusa e pelo braço, mostra vídeo gravado pela TV Globo.

Uma parte da repercussão do acontecimento nas redes sociais envolveu alguns internautas se questionando sobre como os veículos de imprensa internacionais fariam a tradução da expressão.

Veja como ocorreu a repercussão:

Reino Unido

A BBC, principal veículo do Reino Unido, publicou o vídeo e descreveu o incidente da seguinte maneira: o influencer Wilker Leão se aproximou de Bolsonaro do lado de fora da residência oficial e chamou o presidente de covarde e outras coisas.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a CNN publicou um texto com o título “Presidente brasileiro Bolsonaro tenta tomar telefone celular de um youtuber provocador”.

“No vídeo, Leão pergunta a Bolsonaro sobre sua aliança com um grupo de partidos de centro e de direita chamado ‘Centrão’, que tem um grande número de deputados no Congresso”, afirma a rede americana.

Já a Bloomberg afirma que o presidente tentou tomar o telefone celular “de um jovem que o agredia verbalmente”.

“Imagens de vídeo publicadas pelo site g1 na quinta-feira mostram o presidente saindo de seu carro e indo para cima do homem que estava segurando seu telefone, aparentemente para gravar um vídeo, enquanto insultava o líder”, diz o texto.

França

O jornal francês Le Figaro publicou que Bolsonaro brigou com um youtuber que o desafiou, tentando pegar seu telefone enquanto filmava a cena, antes de iniciar uma conversa com ele.

O "Le Figaro" foi um dos únicos que fez uma tentativa de tradução da expressão "tchutchuca do Centrão" e optou por "'putain du Centrao", que é mais próximo de "prostituta do Centrão".

Argentina

O "La Nación", da Argentina, afirmou que "tchutchuca do Centrão" significa algo como “cadelinha do Centrão”, “'perrita del Centrao'", um insulto de conteúdo sexual para culpar o presidente por ter "cedido à velha política"

O jornal diz que o youtuber começou a xingar Bolsonaro e recriminou o presidente por dar o controle do governo ao bloco de deputados de direita conhecido como Centrão.