Perseguição policial em estação do metrô suspende transporte e assusta passageiros

Uma perseguição policial na região entre as estações de metrô Pernambués e Rodoviária fez com que fosse necessária a suspensão do serviço de transporte na tarde desta quarta-feira (2). De acordo com a CCR Metrô Bahia, que administra os terminais, a perseguição começou em área pública, fora das instalações do sistema, mas o homem que fugia entrou nas dependências de uma das estações. O suspeito terminou sendo capturado pelos militares.

A empresa operadora do metrô informou que, por segurança, decidiu suspender o funcionamento momentaneamente, apenas no trecho da ocorrência. O serviço foi retomado logo em seguida. A situação assustou os passageiros do sistema. O CORREIO solicitou à Polícia Militar mais detalhes sobre a operação e o suspeito que estava sendo procurado, mas ainda não teve retorno. Mais informações em instantes.