Perseguição termina com suspeito baleado após roubo no Rio Vermelho

Dois homens foram presos depois de uma perseguição e troca de tiros na manhã desta terça-feira (13), em Amaralina. Um dos suspeitos chegou a ser baleado na perna pela Polícia Militar.

Uma equipe da 40ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM/Nordeste de Amaralina) foi acionada com a denúncia de que criminosos estavam em fuga depois do roubo a um mercadinho na localidade de Vila Matos, no Rio Vermelho. Os PMs conseguiram identificar o veículo e começaram a perseguição.

Perto da Rua Visconde de Itaborahy, os suspeitos bateram o carro. Um deles atirou contra os PMs, que revidaram, segundo a informação da polícia. Foi neste momento que um dos acusados foi baleado. Ele ficou ferido na perna e foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde está custodiado.

O outro suspeito foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde também foi apresentado o Palio branco utilizado por eles na ação - o veículo tem restrição de roubo -, um revólver calibre 38, além de dinheiro e celulares das vítimas.