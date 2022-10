Personal é acusado de agredir 'ficante' na academia

A terapeuta Verônica Rodrigues foi agredida pelo personal trainer Rafael Bronx na terça-feira (11) dentro de um shopping em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na academia onde eles se encontraram.

As imagens de segurança gravaram o momento. Verônica conversava com a namorada de Rafael, quando ele chega à praça de alimentação do shopping. As informações são do g1.

"Ele estava transtornado falando que ia me matar. Eu saí correndo enquanto ele me ameaçava falando que ia me esperar lá embaixo" lembra a vítima ao portal.

A situação começou quando Verônica descobriu que Rafael tinha namorada, após ter um breve romance com ele. Como ela decidiu conversar com a jovem, que confirmou o namoro, o personal apareceu e começou a agredir a ex-ficante.

Ele foi preso em flagrante em um caso que foi registrado como agressão, injúria e vias de fato, ou seja, briga sem lesão corporal.

Após pagar fiança, Rafael foi liberado. A Polícia Civil informou que ele vai responder pelo crime em liberdade.

A advogada de Verônica, Juliana Bierrenbach, vai pedir que o inquérito seja transferido e passe a ser investigado pela Delegacia da Mulher.

O homem, no entanto, já tem um registro criminal por ter agredido a ex-namorada em 2009. A mulher contou que o relacionamento durou dois anos, e ela já foi agredida mais de 30 vezes por Rafael. Após registrar o caso, a mulher solicitou medida protetiva contra o personal.