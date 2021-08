Personal e comerciante de Araçatuba estão entre mortos durante mega-assalto

O personal trainer Márcio Victor e o comerciante Renato Bortolucci, moradores de Araçatuba, cidade do interior de São Paulo que sofreu um grande ataque a três agências bancárias, morreram baleados nesta segunda-feira (30). O mega-assalto deixou ainda um bandido morto e quatro moradores feridos durante a madrugada.

Criminosos fortemente armados invadiram a cidade, bloquearam ruas, espalharam explosivos e fizeram moradores reféns, a fim de não serem baleados pelas forças de segurança. Um homem chegou a ser amarrado em cima de um carro.

O personal trainer Márcio Victor é filho de um investigador da Polícia Civil. A polícia não informou em que momento ele foi baleado.

Voltou para filmar

A outra vítima, Renato Bortolucci, era dono de um posto de combustíveis da cidade. De acordo com o capitão Alexandre Guedes, do comando da Polícia Militar paulista, ele havia deixado a mulher no trabalho e voltou para a região central, onde ficam as agências, para filmar a ação dos criminosos. Acabou morto a tiros pela quadrilha.

A identidade do suspeito que morreu na troca de tiros com a polícia não foi informada.

Foto: Reprodução

Além dos mortos, cinco pessoas ficaram feridas, segundo boletim divulgado pela Santa Casa da cidade. Segundo o hospital, quatro pessoas foram socorridas com ferimentos e levadas ao hospital. Uma delas foi um rapaz de 25 anos que teve os dois pés e dedos das mãos amputados após, supostamente, acionar um dos explosivos deixados para trás pelos criminosos, durante a fuga.

Cidade paralisada

O ataque mudou a rotina da cidade nesta segunda. Lojas, empresas, escritórios e escolas estão fechados pela ameaça de explosões de outros artefatos.

Foto: Reprodução

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, 40 explosivos em 20 pontos da cidade foram deixados pela quadrilha. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) está no local para desarmar as bombas.

Várias ruas foram interditadas para evitar a circulação de pessoas, já que os artefatos estão equipados com sensores de proximidade, segundo a polícia. Com informações do G1 e Estadão Conteúdo.