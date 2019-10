Pescadores e marisqueiras são prejudicados por óleo no mar

As manchas de óleo que atingiram a região Nordeste no mês de setembro e chegaram à Bahia na última quinta-feira (10) prejudicou diretamente o sustento de milhares de baianos. A Bahia Pesca fará um levantamento com os 13.375 pescadores e marisqueiras que vivem nos municípios de Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas, Salvador e Mata de São João para saber quantos tiveram suas atividades suspensas ou prejudicadas.

A situação será informada ao Comando Unificado de Incidente, para que políticas compensatórias emergenciais sejam tomadas. As ações para minimizar os impactos do óleo na vida desses profissionais foram discutidas nesta quarta pelo presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, e pelo secretário da Agricultura, Lucas Teixeira.

Na reunião também ficou definido que será feita uma coleta de peixes e mariscos para análise da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, que determinará se os animais pescados estão próprios para consumo. Caso estejam contaminados, eles devem ser descartados, já que o óleo que vazou no mar é tóxico.

Participaram do encontro a diretoria e técnicos da Bahia Pesca, além de representantes da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Nesta quarta-feira, cerca de uma tonelada do óleo invadiu as praias da Pituba, em Salvador e outros chegaram à Praia de Vilas em Lauro de Freitas. Em Baixio, no Litoral Norte, 18 toneladas foram retiradas durante esta semana. Na terça-feira, o Projeto Tamar também confirmou que pelo menos 10 filhotes de tartaruga foram encontrados mortos por causa da substância.