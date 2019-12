Pesquisa aponta aprovação de 75% da gestão do prefeito ACM Neto

Levantamento feito pela Realtime Big Data e divulgado nesta terça-feira (10) aponta que a gestão ACM Neto apresentou melhorias significativas nas áreas de iluminação, saúde, educação, transporte público, trânsito, limpeza urbana e infraestrutura. A gestão foi considerada ótima ou boa por 60% dos entrevistados, enquanto 26% consideraram regular.Apenas 6% acreditaram que administração é ruim, 7% que é péssima e 1% não souberam ou quiseram responder.

Dos eleitores ouvidos na pesquisa, 75% aprovam a gestão, enquanto 18% reprovam. Além disso, 7% não souberam ou preferiram não responder. Perguntados se, nas próximas eleições, votariam em um candidato apoiado pelo prefeito ACM Neto, 42% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 20% disse que talvez. Outros 29% disseram que não votariam de jeito nenhum e 9% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa foi encomendada pela Record TV Itapuã. De acordo com a emissora, o levantamento foi feito nos dias 3 e 4 de dezembro e ouviu 850 eleitores em Salvador. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa mostrou que a iluminação pública foi o setor que obteve o maior avanço em relação no que diz respeito à satisfação dos soteropolitanos. De acordo com o levantamento, durante a gestão do prefeito ACM Neto o setor melhorou para 71% da população, continua igual para 17%, piorou para 8% e 4% não souberam responder ou não opinaram.

Na área de saúde, 38% aprova as ações da gestão municipal, 28% acredita que permanece tudo igual e 27% acha que a saúde piorou. Além disso, 7% não souberam ou quiseram opinar.

Na educação, 28% acredita que a administração melhorou, enquanto 35% não viu mudanças. 29% acha que piorou e 8% preferiram não opinar. No setor de transporte, 61% da população acredita que ouve melhora, 15% não percebeu mudanças e acha que está tudo igual, e 17% consideram que piorou, enquanto 7% não quiseram emitir opinião.

Sobre o asfalto de ruas e avenidas, 59% percebeu melhora, 18% acha que está tudo igual e 21% acredita que piorou, enquanto 2% dos entrevistados preferiram não opinar sobre o tema. Na limpeza urbana, 60% da população acredita que houve melhora, enquanto 26% vê tudo igual. Para 50% dos entrevistados, o setor só piorou, enquanto 2% não opinaram ou não souberam responder.

O trânsito da capital baiana melhorou durante a administração do prefeito ACM Neto para 42% das pessoas ouvidas. Continua igual para 25%, piorou para 31%, enquanto 2% não souberam responder.