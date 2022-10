Pesquisa aponta virada histórica e vitória de ACM Neto no segundo turno

Pesquisa divulgada na noite desta sexta-feira (28) pelo instituto Veritá aponta para uma virada histórica no segundo turno das eleições da Bahia. O levantamento mostra que o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) lidera a disputa com 51,9% dos votos válidos contra 48,1% do adversário, Jerônimo Rodrigues (PT). Neste cenário, o ex-prefeito de Salvador venceria as eleições, terminando com uma hegemonia de 16 anos de governos do PT no estado.

O levantamento ouviu 2.010 eleitores baianos entre os dias 25 e 27 de outubro. A consulta foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-07718/2022 e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. A tendência de crescimento do ex-prefeito de Salvador já vinha sendo apontada ao longo deste segundo turno por pesquisas de outros institutos, que indicavam uma disputa acirrada entre os dois rivais.

ACM Neto conquistou mais de 40% dos votos no primeiro turno e, nesta segunda etapa das eleições, tem registrado crescimento em todas as pesquisas divulgadas. Já o adversário Jerônimo Rodrigues (PT) tem sofrido desgaste por não ter participado de nenhum debate no segundo turno. Além disso, o desempenho do petista em sua passagem pelo governo do estado também passou a ser questionado. Como secretário de Desenvolvimento Rural, ele foi um dos responsáveis pela extinção da EBDA, órgão que dava apoio técnico a produtores rurais. Já na Secretaria da Educação, ele deixou o ensino médio da Bahia nas últimas posições do Ideb.

Fonte: Instituto Veritá

O crescimento de ACM Neto no segundo turno ficou evidente nesta sexta-feira, quando ele realizou em Salvador seu maior evento de campanha, com uma mega caminhada ao longo da avenida Sete de Setembro, com a participação de milhares de pessoas que lotaram as ruas do Centro da capital baiana. De ponta a ponta da avenida foi possível apoiadores do candidato do União Brasil, que não escondeu sua confiança na virada histórica.

“Neste segundo turno a gente começou atrás, mas está construindo uma virada histórica que, se Deus quiser, vai ser confirmada com a vitória no próximo domingo. Chego à reta final com o sentimento de dever cumprido e com o coração muito confiante. Fizemos uma campanha que mexeu com a Bahia. Acho que no domingo vai prevalecer o sentimento e o desejo de mudança do povo baiano”, destacou.

Com tanta gente no local, a caminhada foi chamada de "Pipoca do 44", remetendo ao Carnaval na mesma avenida. "De virada é mais gostoso", gritava o público que seguia em caminhada ao longo da Avenida Sete. O hit "Vai Neto", em ritmo de pagode, foi um dos principais sucessos no percurso. Por falar em virada e em pagode, a caminhada foi o primeiro evento ao som do "Samba da Virada", jingle gravado por Oh Polêmico para a reta final do segundo turno. O jingle gravado por A Dama do Pagode também estreou nesta sexta, e igualmente embalou a multidão.

ACM Neto começou o evento em cima de um carro pequeno, mas na altura da Praça Piedade desceu e completou o percurso no meio do povo. Deputados federais e estaduais, além de vereadores e lideranças, que acompanharam a caminhada, também seguiram entre os apoiadores. Como, por exemplo, Cacá Leão (PP), que foi candidato a Senador na chapa.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), agradeceu à mobilização da sua cidade. “A Caminhada da Virada mais pareceu uma micareta. Hoje, todo o Circuito Osmar ficou tomado pela pipoca de ACM Neto. Meu coração está cheio de gratidão por todo esse carinho. Obrigado por tudo, Salvador. Quem gosta da Bahia quer 44. A virada já começou e a mudança que o nosso estado precisa vem aí”, disse.

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), não escondeu a sua animação. "Fizemos o carnaval da esperança por uma Bahia melhor. Chegou a hora da virada e hoje a Bahia mostrou a sua posição, a Bahia quer mudança, a Bahia quer ACM Neto", ressaltou. O prefeito de Simões Filho, Dinha Tolentino (MDB), destacou a força do evento, com grande participação popular e também de políticos. "Um momento marcante e que entra para a história do povo baiano", salientou.

O deputado federal Cláudio Cajado (PP) também ressaltou a força política demonstrada no evento. "Há uma movimentação de mudança que está contagiando toda Bahia. As pessoas querem ACM Neto governador", disse. Na mesma linha, o deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos) afirmou que o sentimento é de virada: “Sentimento de vitória e militância animada. É uma nova eleição. Vamos ganhar de virada”.