Pesquisa eleitoral CNT: Bolsonaro e Ciro crescem; Lula cai

A pesquisa eleitoral divulgada nesta terça (10) pela CNT mostra continuidade na tendência de crescimento de Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de reeleição. O presidente cresceu quatro pontos percentuais na intenção de voto em relação a fevereiro, ficando oito pontos atrás de Lula (PT) num cenário de primeiro turno.

O petista, líder desde julho do ano passado, encolheu, mas dentro da margem de erro. Ciro Gomes (PDT) também oscilou, crescendo menos de meio ponto percentual. Este foi o primeiro levantamento da CNT após a retirada da candidatura de Sergio Moro (UB) Confira o ranking:

Lula (PT): 40,6% - antes era 42,2%

Jair Bolsonaro (PL): 32,0% - antes era 28,0%

Ciro Gomes (PDT): 7,1% - antes era 6,7%

João Doria (PSDB): 3,1% - antes era 1,8%

André Janones (Avante): 2,5% - antes era 1,5%

Simone Tebet (MDB): 2,3% - antes era 0,6%

Outros: não pontuaram

Brancos e nulos: 5,1% - antes eram 6,2%

Indecisos: 7% - antes eram 6%

A pesquisa da CNT também testou cenários de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro por 50,8% a 36,8%, uma diferença de 14 pontos percentuais. Em fevereiro, a distância era de quase 18%.

Para esta rodada, a CNT realizou, entre os dias 4 e 7 de maio, 2002 entrevistas com brasileiros com idade a partir de 16 anos. A margem de erro estimada pela pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.