Pesquisa Genial/Quaest mostra Lula com 46% e chance de vitória no 1º turno

Uma pesquisa da Quaest Consultoria contratada pela Genial Investimentos mostra o ex-presidente Lula (PT) liderando as intenções de voto para a Presidência, com 46% no cenário para primeiro turno. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (11).

O cenário apresentado na pesquisa estimulada, quando uma lista com nome de pré-candidatos é mostrada ao entrevistado.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 29% das intenções. Lula tem mais intenções de voto do que a soma dos outros pré-candidatos - que chegam juntos a 44%. Isso indica uma possível vitória em primeiro turno para o petista. Como a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa também aponta chance de segundo turno.

Em terceiro lugar na pesquisa aparece Ciro Gomes (PDT), com 7%, seguido por João Doria (PSDB), com 3%, e André Janones (Avante), com 3%. Todos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro.

Ainda aparecem Simone Tebet (MDB) e Felipe D'Ávila (Novo), cada um com 1%, em empate técnico com Doria e Janones. Já Luciano Bivar (União Brasil) não pontuou.