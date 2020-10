Pesquisa inédita traçará perfil do ciclista soteropolitano; participe

Uma pesquisa pública inédita para estudar o perfil dos ciclistas de Salvador foi lançada pelo Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB). O objetivo é conhecer quem são essas pessoas que pedalam, qual o momento de maior movimento, o que leva a pessoa a escolher esse meio de transporte, etc.

Para quem quiser participar, a pesquisa está disponível até o dia 8 de novembro, através do link http://bit.ly/perfil_ciclista2020. Basta responder a um questionário simples e informar alguns dados, como bairro onde mora, escolaridade, renda mensal e quanto tempo você dedica a pedalar. As informações são necessárias para traçar o perfil do ciclista baiano.

Segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e coordenador do MSVB, Isaac Edington, todas as informações coletadas na pesquisa online serão usadas como base para a tomada de decisões que envolvem o aprimoramento da estrutura da cidade. “Vamos a quatro mãos, população e gestão, traçar a criação de novas políticas públicas municipais ligadas a mobilidade da bicicleta”, ressaltou o gestor.