Pesquisa revela otimismo e planos das empresas familiares

As incertezas cada vez maiores da economia brasileira são incapazes de deter o otimismo da maioria das empresas familiares no Brasil. Pesquisa que será apresentada hoje em Salvador mostra que 74% das empresas de gestão familiar do Brasil planejam novos investimentos nos próximos anos, principalmente para inovar o negócio atual, entrar em novos negócios ou lançar novos produtos. Mais que isso, 75% delas também afirmaram considerar expandir sua atuação para novas localidades geográficas. A esperança frente às incertezas é mais fortemente comprovada no dado de que 70% delas têm confiança em relação à situação econômica da empresa nos próximos três anos, apesar do cenário político que inclui nova eleição presidencial em 2022.

Pesquisa – Os números são do estudo ``Retratos de Família”, realizado pela consultoria KPMG em parceria com a Fundação João Cabral, uma das mais prestigiosas escolas de negócios da América Latina. O levantamento objetiva apresentar um panorama das práticas de governança e perspectivas das empresas familiares brasileiras. Em sua terceira edição, a pesquisa coletou dados de 217 empresas familiares presentes em 19 estados. Segundo os realizadores, a intenção é da pesquisa é contribuir para a ampliação das boas práticas de governança corporativa em empresas familiares, mais sujeitas a erros e à extinção quando não adotam uma gestão profissionalizada. A amostra reuniu 43% de empresas familiares lideradas pela segunda geração e 19% já comandadas pela terceira geração, contra apenas 31% das quais os fundadores ainda estão à frente dos negócios. Para o especialista Dalton Sardenberg, “tais números indicam a existência de um conjunto crescente de empresas familiares brasileiras que estão vencendo as estatísticas negativas da perda de fôlego, tendo conseguido realizar a bem-sucedida transição na “passagem de bastão”.

Motivos – As razões para o otimismo dos negócios familiares estão, ainda de acordo com a pesquisa, na maior receptividade em relação à transferência da propriedade da empresa para a geração seguinte, venda do negócio ou a entrada de um investidor institucional. O que demonstra que a empresa familiar está ansiosa por crescimento, de maneira sustentável e gerando valor perene para suas futuras gerações, todavia mantendo o seu controle, avalia Sardenberg, curador da pesquisa. Para ele a adoção de boas práticas de Governança Corporativa e a boa comunicação são instrumentos essenciais no equilíbrio de interesses entre os diversos sócios e herdeiros de um negócio familiar. “O diálogo sempre será o canal adequado para se aparar arestas e promover a coesão entre membros da família empresária”, destacou.

Serviço - O estudo será apresentado hoje, no Quality Hotel, das 8h30 as 11h30, e os interessados podem se inscrever através do e-mail adriane@mpelagio.com.br ou pelo telefone (71) 3012-6214. O evento terá a participação de Dalton Sardenberg, PhD, professor de Governança e Empresas Familiares da Fundação Dom Cabral.



Bahia conectada à Rede Ipê

Até o final deste mês, universidades baianas estarão interligadas à Rede Ipê, que garante acesso à internet de altíssima velocidade, 100 gb por segundo, o que vai garantir uma capacidade de transmissão de dados até cem vezes mais rápida que a proporcionada pela internet utilizada por essas instituições de ensino atualmente. A Rede Ipê é uma nova infraestrutura de internet acadêmica brasileira para instituições de ensino superior criada em uma parceira entre a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) e a Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), que fornece o compartilhamento por fibra óptica. Essa parceria proporciona acesso à banda larga nas cidades do interior com foco na educação e pesquisa, sendo parte do projeto Nordeste Conectado, que tem como objetivo interligar instituições federais de Educação e pesquisa à infraestrutura de internet em alta capacidade nas capitais e no interior do Nordeste. A parceira prevê que, por 20 anos, a Chesf ofereça o compartilhamento de fibra óptica, tendo como suporte suas linhas de transmissão de energia elétrica. Investimentos do Programa Nordeste Conectado, do Ministério da Educação (MEC) irão permitir o acesso à banda larga principalmente nas cidades do interior do país para beneficiar não somente a educação, mas também hospitais universitários, órgãos públicos e organizações culturais.

Educação Financeira

Em uma ação inédita de educação financeira, funcionários do Santander vão abrir as agências do banco nas manhãs (9h às 12h) dos próximos sábados (até 29/6) para atender consumidores (clientes e não clientes) interessados em receber apoio para organizar suas contas e tirar dúvidas sobre modalidades de investimentos. Em Salvador, agência que abriga a ação é a da Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba. A iniciativa é dos próprios funcionários do banco e realizada gratuitamente. A ação voluntária conta, até o momento, com a adesão de 1,2 mil funcionários da instituição financeira.





Sinagro aposta na Bahia

Para atingir a meta de triplicar o faturamento da área de insumos, atingindo receita total próxima a R$ 2 bilhões até 2023, o Grupo Sinagro, referência na cadeia brasileira do agronegócio, vai inaugurar, no próximo dia 24, mais duas lojas na Bahia, uma no município de Luís Eduardo Magalhães, e outra no distrito de Rosário, em Correntina. O objetivo da empresa é ter unidades cada vez mais próximas dos produtores rurais e assim implementar um programa de interação e relacionamento com eles como parte da estratégia de aumento de vendas e melhoria de resultados. Em todo o Brasil outras 8 lojas serão abertas até o final do ano com a contratação de 70 agrônomos para garantir, segundo a empresa, um atendimento de excelência.



Soluções diversificadas

Buscando sua expansão na Bahia, o Grupo ACBEU aposta na diversificação dos seus modelos de negócio. Além dos cursos oferecidos em suas unidades, o grupo criou outros serviços para oferecer ao mercado, como o projeto ACBEU Solutions, que oferece consultoria no ensino de inglês. Essa solução pedagógica foi recentemente contratada pela Creche Escola Lápis e Chupetas, que firmou parceria para aplicar a metodologia do Programa de Inglês do Grupo ACBEU nas suas salas de aula. "Estamos sempre inovando e seguiremos em busca de novas possibilidades para atingir melhores resultados para nossa instituição e garantir, de maneira sustentável e responsável, a perpetuação da marca ACBEU", destaca a superintendente do Grupo ACBEU Athiná Leite.



Bahia ganha 30,8 mil novos CNPJs

Dados da Boa Vista SCPC mostram que 38.405 novas empresas foram abertas na Bahia no primeiro trimestre (de janeiro a março) deste ano, número 24,5% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (30.847). Em termos percentuais, a formalização de novos negócios no período foi maior na Bahia que na média nacional, que foi de 17,2% (785.459 frente a 670.454).





FIQUE POR DENTRO





'Mainha' - O Shopping Piedade realiza campanha “Mês de Mainha”, com sorteio de um automóvel zero Km, em parceria com a Concessionária Baviera. A cada R$ 150 em compras, nas lojas e quiosques participantes desta promoção, até 31 de maio, os clientes poderão trocar notas fiscais por um cupom para concorrer ao sorteio no dia 1º de junho.

Saúde nas empresas - Discutir os desafios da gestão de saúde dentro das empresas, as tendências do cenário macroeconômico e as decisões necessárias para uma atuação preventiva. Esse é o objetivo do III Fórum de Saúde da Associação Brasileira de Recursos Humanos, regional Bahia (ABRH-BA), que acontece no próximo dia 16 de maio, das 8h às 12h30, no Quality Hotel, em Salvador. O encontro será uma oportunidade para gestores da área de recursos humanos das organizações trocarem experiência com outros profissionais, entender os principais problemas acerca do tema na atualidade e debater soluções para alguns desafios da saúde e bem-estar dos colaboradores de suas empresas. A programação é gratuita e os interessados devem se inscrever pelo site

Loja física – A Natura inaugura sua primeira loja física no Nordeste nesta sexta-feira (10/5), no Shopping Barra.

Cibersegurança - A Forrester Research Inc., em seu relatório The Forrester Wave™: Global Cybersecurity Consulting Providers, Q2 2019, anunciou que a PwC se tornou líder no mercado de consultorias que fornecem serviços de segurança cibernética. O relatório mostrou que a empresa se destacou em pontos como soluções diferenciadas, compromisso com a entrega, inovação, modelos de precificação e presença de mercado apoiando empresas na prevenção, gestão e detecção de riscos e ameaças cibernéticas. O instituto de análise de mercado também destacou o fato de a PwC possuir um programa de inovação que permite aos seus colaboradores a colocarem suas ideias, por meio de uma incubadora interna que possibilita o desenvolvimento de projetos futuros.

Bibliotecas - O Instituto Ecofuturo e a empresa Suzano, sua mantenedora, anunciam a implantação de duas novas Bibliotecas Comunitárias no estado de Minas Gerais, nos municípios de Poté e Ladainha. As reuniões de articulação com as Prefeituras dos municípios foram realizadas nesta semana e os espaços devem ser inaugurados até o fim deste ano. As unidades integram o projeto Nascentes do Mucuri, idealizado pela Suzano e desenvolvido por diversos parceiros, que promove a restauração das nascentes do rio e o desenvolvimento local.

Nova marca - A Santa Emília, que construiu 18 empreendimentos e realizou o sonho de mais de 2.000 famílias ao longo dos seus 20 anos, apresentou nova marca, reverenciando a história e o DNA da empresa familiar. "Entendemos que construir um lar é muito mais do que erguer paredes. Por isso, prezamos pela satisfação do cliente, trazendo para o mercado produtos bem localizados, sempre buscando novas tecnologias para oferecer o máximo de conforto", comenta Luciana Segura, diretora de Marketing. A renovação surge com o novo momento vivido pela empresa, estreitando a relação com o cliente, aprimorando tecnologias. Exemplo disso é o último lançamento da empresa: Monreale, na Rua Ceará, na Pituba. "Preparamos nossos empreendimentos com muito carinho, pensando em cada detalhe. São projetos da nossa família para cada família que adquire um imóvel conosco", declara Luciana.

Automação da Justiça - A Softplan, uma das maiores empresas de software do país, está disponibilizando para Procuradorias Estaduais o SAJ Insights, ferramenta que faz parte do Sistema de Automação de Justiça (SAJ). A tecnologia, única desenvolvida aliando Ciência de Dados e Business Analytics para gestão do judiciário, prioriza — por meio de indicadores e gráficos — o aumento da arrecadação e economia dessas instituições.