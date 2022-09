Pesquisa Séculus: ACM Neto mantém liderança com 57,39% e venceria no 1º turno

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) acumula 57,39% das intenções de votos para as eleições de 2022, de acordo com pesquisa do Instituto Séculus divulgada na manhã desta quinta-feira (8) pelo Informe Baiano. O ex-prefeito de Salvador manteve a liderança com ampla vantagem e venceria ainda no primeiro turno do pleito eleitoral.

A vantagem do ex-prefeito de Salvador para o segundo colocado é de quase 40 pontos percentuais. O candidato que aparece em segundo lugar apresentou 18,36% das intenções de votos, enquanto o terceiro candidato somou 6,89%.

Foram entrevistadas 1526 pessoas de maneira presencial, com 16 anos ou mais, de 72 municípios baianos. A margem de erro do levantamento é de 2,5% para mais ou para menos, e com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada entre 01 e 04 de setembro, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-08907/2022.