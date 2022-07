Pesquisa Seculus: ACM Neto tem 61%; Jerônimo, 11%; Roma, 7%

ACM Neto (União Brasil) atingiu, nesta semana, uma vantagem de 50 pontos percentuais sobre o principal adversário na disputa pelo governo da Bahia em outubro próximo, de acordo com pesquisa do Instituto Séculus. O ex-prefeito de Salvador acumula 61,60% das intenções de votos em um cenário estimulado, reforçando a tendência de vitória de 1º turno também apontada em levantamentos anteriores. Os números repercutiram na base aliada, que avalia o cenário revelado como a confirmação do “sentimento das ruas” e o desgaste do PT após um ciclo de 16 anos no poder.

No mesmo cenário em que ACM Neto atinge a sua maior marca, o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), aparece com 11,73%, seguido pelo deputado federal João Roma (PL) com 7,54%. Mesmo quando os pré-candidatos são associados a nomes nacionais, ACM Neto mantém a liderança com 54,06%. Em seguida aparecem Jerônimo, com 20,45%, e João Roma, com 8,58%.

Líder da oposição na Assembleia Legislativa (Alba), o deputado Sandro Regis (União Brasil) diz que os recentes números “refletem a vontade de mudanças, que é muito grande, pois o projeto que aí está já findou”. A avaliação de Regis vai ao encontro da leitura de conjuntura apontada pelo deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos), que deixou a base governista para apoiar o pré-candidato da oposição.

“Cada vez que eu viajo para o interior eu me conscientizo que Neto vai ter a maior vitória da história da Bahia, inclusive maior do que Waldir Pires. É um sentimento de mudança muito grande na Bahia. O ACM Neto, em todas as pesquisas sérias, ele aumenta a diferença. Apesar de ser jovem, ele é experiente”, enfatiza Nilo.

Segundo ele, o ciclo do PT está em processo de finalização, pois “existe fadiga” e “grande desgaste”.

Os números da Séculus também foram destacados pelos aliados do grupo de ACM Neto na Câmara Municipal de Salvador. Duda Sanches (União Brasil), vice-presidente do Legislativo municipal, avalia que o crescimento evidenciado pelas pesquisas é a consolidação do trabalho realizado por Neto durante os oito anos em que esteve à frente da prefeitura de Salvador, mas também “efeito” do período pré-eleitoral, as andanças e articulações firmadas. Duda acrescenta que o aumento da vantagem continua no horizonte da base. “A nossa expectativa, de fato, é passar dos 70% nessa eleição. Neto tem tudo para fazer a eleição de governador, já está fazendo a pré-campanha mais forte do Brasil, e tem tudo para ser o governador mais votado de todos os estados. É o que vem se consolidando”, estima.

“Na política há uma coisa chamada fadiga do material. Após 16 anos do PT, as pessoas cansaram desse material, fadigou. Essa tendência por mudança é natural. E em se tratando de Neto, que foi avaliado como o melhor gestor do Brasil por oito anos, as pessoas clamam por essa mudança. É o fim do ciclo do PT”, acredita, Sanches.

O vereador Emerson Penalva, líder do PDT na Câmara Municipal, avalia que a recente pesquisa "trouxe a turma do PT de volta à realidade". A fala faz alusão a um levantamento de intenção de votos realizado pelo Instituto AtlasIntel, e divulgado pelo jornal A Tarde . A Justiça Eleitoral determinou a suspensão da pesquisa em atendimento a uma representação protocolada pelo União Brasil. A legenda denunciou que a referida empresa, sob viés disfarçado de enquete, promove um levantamento “ao arrepio dos dizeres positivados na legislação vigente”. Naquele contexto, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado estaria reduzindo a sete pontos percentuais.

Na decisão, a desembargadora Zandra Anunciação Alvarez Parada determinou ainda a abstenção de nova divulgação do levantamento, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, além da aplicação das medidas legais cabíveis.

“O sentimento nas ruas é de mudança, pois a Bahia não aguenta mais ter os piores indicadores na segurança, na geração de emprego e na educação. Esse é o legado do PT que a população quer dar um basta. E ACM Neto, como fez com Salvador, vai transformar a Bahia”, diz Penalva.

A pesquisa entrevistou 1.526 pessoas com 16 anos ou mais de forma presencial, em 72 municípios baianos. A margem de erro da amostragem é de 2,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-07852/2022.

Vantagem crescente

Em junho deste ano, outra pesquisa divulgada pelo mesmo Séculus já apontava a vantagem de Neto. Na ocasião, ele somou, no cenário estimulado, 60,55% das intenções de voto, contra 12,19%, de Jerônimo Rodrigues (PT), e 7,14% de João Roma (PL).

O levantamento foi realizado em 72 municípios do estado, e ouviu 1.526 pessoas. A margem de erro do levantamento é de 2,5%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa Informe Baiano/Séculus foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA-05997/2022, e foi realizada entre os dias 06 e 09 de junho deste ano.

Em março, o Instituto Séculus, também já apontava vitória de ACM Neto em todos os cenários. À época, na pesquisa estimulada, o pré-candidato do União Brasil na Bahia liderava com 63,48% das intenções de voto. Jerônimo aparece em segundo, com 6,54%, João Roma em terceiro, com 5,69% e Kleber Rosa (1,83%).

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de março, em 72 municípios baianos, tendo feito 1.526 entrevistas. A confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob o nº BA 04461/2022.

Em janeiro, o Instituto Séculus apontou vantagem de ACM Neto. Na ocasião, o nome petista ainda era o ex-governador Jaques Wagner. Neto somava 49,16% das intenções de voto, contra 22,27% de Wagner. João Roma aparecia em terceiro colocado com 3,57%.

Para aquele primeiro levantamento de 2022, o Séculus entrevistou 2.380 pessoas com 16 anos ou mais, em 87 municípios baianos, entre os dias 27 de novembro de 2021 e 1º de dezembro de 2021. A margem de erro da amostragem é de 3%, para mais ou para menos, com intervalo de confiança registrado em 95%.

Outros institutos

Instituto Quaest - Na última sexta-feira (15), a larga vantagem do ex-prefeito de Salvador também foi evidenciada pelo Instituto Quaest, em uma pesquisa contratada pelo Banco Genial. ACM Neto venceria a eleição para o governo da Bahia com 61% das intenções de voto no cenário principal, que é estimulado, seguido numericamente por Jerônimo Rodrigues (PT). A diferença entre os dois já alcançava os 50 pontos percentuais.

A sondagem ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre os dias 9 e 12 de julho. O índice de confiança é de 95% e o custo foi de R$ 116.400,00. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BA-05185/2022.

O mesmo instituto, em maio deste ano, registrou 61 pontos de vantagens percentuais para ACM Neto, que acumulava 67% das intenções dos votos dos baianos no cenário estimulado. O pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, aparecia em segundo lugar com 6%, tecnicamente empatado com João Roma (PL), que acumulou 5%. Kleber Rosa, do PSOL, somou 1% das intenções de votos.

A pesquisa entrevistou 1.140 pessoas, de forma presencial, entre os dias 13 e 16 de maio. A margem de erro fica em 2,9 pontos percentuais para mais, ou para menos. A Genial/Quaest foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-02283/2022 e BA-03239/2022.

Em pesquisa anterior, divulgada em março pelo referido instituto, ACM Neto já saía na frente na corrida ao governo da Bahia. Acumulava 66% das intenções de voto. Na sequência, João Roma aparecia com 5% e Jerônimo Rodrigues com 4%, enquanto Kleber Rosa chegava a 2%.

O instituto ouviu 1.140 moradores da Bahia, entre os dias 16 a 19 de março, em entrevistas realizadas pessoalmente. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-06141/2022.

Instituto Paraná - No início de julho, o instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento em que o pré-candidato ACM Neto figurava vantagem suficiente para uma vitória em primeiro turno. O político contava com 58% das intenções de voto.

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 1640 pessoas de 72 municípios baianos. Realizado entre os dias 30 de junho e 04 de julho, a pesquisa tem margem de erro de 2,5% e intervalo de confiança de 95%. O estudo foi registrado no TSE sob o nº BA-07579/2022.



(Pesquisa Quaest Março/2022) (Pesquisa Quaest Maio/2022) (Pesquisa Quaest Julho/2022) (Instituto Paraná Pesquisas Julho/2022)