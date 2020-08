Pesquisa virtual: Parque Social quer ouvir histórias, experiências e desafios de jovens

O Parque Social vai participar da segunda etapa da pesquisa nacional Atlas das Juventudes. O estudo tem como objetivo mobilizar jovens de diferentes perfis, para que se possa entender como são a situação e atuação das diferentes realidades das juventudes no Brasil.



Por segurança, devido à pandemia da covid-19, a pesquisa será realizada de forma totalmente virtual, entre os dias 14 e 21 de agosto, no site oficial do Parque Social (www.parquesocial.org.br) ou pelo link cutt.ly/atlasdasjuventudes. São convidados a participar jovens entre 15 e 29 anos, que topem contar suas histórias e falar sobre suas experiências, desafios e sonhos.



O estudo tem algumas temáticas: o que é ser jovem; estilo de vida, educação e trabalho; vida financeira; futuros e sonhos; e Brasil, além de considerações sobre os impactos da pandemia. A iniciativa é coordenada pela rede Em Movimento e pelo Pacto das Juventudes, e segue as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“ Nosso viés de trabalho com os jovens é para colocá-los na posição de protagonista de suas próprias histórias, de fortalecer seu pertencimento social e valor próprio. Diante disso, estamos cada vez mais buscando desenvolver projetos que estejam ainda alinhados com a realidade, necessidade e desejos deles: construir com eles, para eles. Nesse sentido, o Atlas da Juventude representa um marco brasileiro no qual poderemos ter dados aprofundados e diversificados de vários aspectos que permeiam as múltiplas identidades da Juventude Brasileira", destaca a gerente de projetos do Parque Social, Joana Araújo.



Apoio

O Parque Social, que é uma instituição parceira da prefeitura, é responsável por desenvolver uma série de programas e atividades voltadas para o público jovem. Com foco no empreendedorismo social, o grupo foca na participação cidadã e protagonismo juvenil.

“Facilitamos o acesso ao conhecimento e as oportunidades, trazendo a importância da responsabilidade dos jovens se colocarem no mundo, fundamental nessa fase na qual estão construindo e fortalecendo sua própria identidade. Ao término de seus processos conosco, todo o mérito é deles e o nosso propósito é ver a real transformação e a certeza de que eles são persistentes e incansáveis", conta Joana.

A gerente destaca ainda a importância para o Parque Social de participar de estudos como o Atlas da Juventude, já que trata-se de uma iniciativa que ajuda a valorizar e implementar os projetos da entidade.

“Para o Parque Social, é uma honra e reconhecimento ser multiplicador desta iniciativa aqui em Salvador, demonstrando o reconhecimento do nosso trabalho. Com certeza, essa iniciativa abrirá caminhos para uma trajetória muito rica no campo da pesquisa e significará um novo olhar para a construção de projetos, programas e políticas públicas para a Juventude", finaliza.