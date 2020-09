Pesquisadora encontra biografia de Dom Pedro II escrita por Machado de Assis

A historiadora e pesquisadora Cristiane Garcia Teixeira encontrou uma biografia de Dom Pedro II que foi escrita por Machado de Assis. Segundo ela, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o texto já era conhecido, mas nunca havia sido atribuído àquele que é considerado por muitos o maior escritor brasileiro de todos os tempos.

A biografia do então imperador brasileiro foi publicada em 6 de novembro de 1859 em ‘O Espelho: revista de literatura, moda, indústria e arte’. “Machado de Assis tinha 20 anos de idade quando começou a escrever nesta revista. Ele foi o colaborador mais assíduo, escreveu 38 textos em apenas quatro meses”, relata a pesquisadora. As informações são do portal Uol.

A biografia, que foi escrita quando o autor de ‘Dom Casmurro’ e ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’ tinha apenas 20 anos, já traz alguns dos traços que ele desenvolveria em outros clássicos, como o fato de ter sido escrito em primeira pessoa.

“Já é possível perceber o negaceio na escrita do jovem Machado que alertava para o fato de não estar escrevendo sobre o imperador a partir de uma perspectiva política porque o 'cálculo' e a 'conveniência' não permitiam que fizesse isso”, comenta Cristiane.

A pesquisadora entende que tanto Machado quanto outros autores brasileiros podem ter "textos escondidos" em jornais e revistas que ainda não foram identificados. "As páginas amareladas da imprensa oitocentista são, em minha opinião, baús de tesouros", disse ao Uol.