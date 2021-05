Pessoas a partir de 35 anos e que estão em grupos prioritários começam a ser vacinadas

Salvador amplia, nesta quarta-feira (12), os grupos habilitados para vacinação contra Covid-19. Serão incluídos na estratégia as pessoas com comorbidades, agentes das forças de segurança e salvamento, trabalhadores da limpeza urbana e professores do ensino superior com idade igual ou superior a 35 anos.

Os trabalhadores da saúde que atuam em policlínicas, consultórios e clínicas/ambulatórios especializados com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes) ativo também terão o acesso às doses retomado a partir de amanhã. Os locais para imunização dos públicos ainda serão divulgados.

Para ter acesso ao imunizante, os cidadãos terão que conferir se o nome já consta na lista contida no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no site da pasta www.saude.salvador.ba.gov.br/serviços/servicos-online/vacinacaoprofissionais/ . No momento da vacinação, as pessoas também deverão apresentar os documentos exigidos para validação do grupo. Confira a lista.

- Pessoas com comorbidades com 35 anos ou mais: Os indivíduos devem estar com o nome cadastrado no site da SMS e, no ato da vacina, apresentar documento oficial de identificação com foto. No caso das pessoas com anemia falciforme, também é necessário levar um dos seguintes documentos: cópia de relatório médico com CID para a doença, emitido em qualquer data; ou cópia do exame de diagnóstico para a doença (eletroforese de hemoglobina); ou cópia da carteira de identificação dos serviços especializados que atendem a doença em Salvador.

- Agentes das forças de segurança e salvamento e trabalhadores da limpeza urbana, todos com 35 anos ou mais: Estes profissionais devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, com nome cadastrado no site da SMS. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.

- Trabalhador do ensino superior das redes privada e pública com 35 anos ou mais: Os profissionais devem estar em pleno exercício das atividades, lotados na capital baiana e com o nome cadastrado no site da SMS. No ato da vacina deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque ou do contrato de trabalho pessoa jurídica.

- Trabalhador da saúde lotado em policlínicas, consultórios e clínicas/ambulatórios especializados com Cnes ativo: deve estar com o nome no site da SMS e apresentar o último contracheque e um documento oficial com foto.