Pessoas com fibromialgia criam associação em Salvador

Pacientes com fibromialgia, amigos e familiares criaram uma instituição em Salvador para ajudar na troca de informações e busca por direitos. A Associação de Pessoas com Fibromialgia, Familiares e Amigos do Município de Salvador (AFIBS) é uma organização sem fins lucrativos e conta no momento com 38 associados.

A ideia da AFIBS é promover o bem-estar de pessoas que vivem com essa condição, além de apoiar e participar de pesquisas científicas e promover eventos de caráter educacional e informativo para a população em geral, entre outros pontos. A associação destaca também que pretende ajudar na elaboração de procolos em relação à doença por órgãos goovernamentais e colaborar com atividades de outras associações civis que busquem melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm fibromialgia.

A primeira gestão da associação, que conta com Silvia Ribeiro como presidente, terá como prioridade para 2023 a luta para capacitação dos profissionais de saúde da atenção primária em Salvador, a inclusão da fibromialgia nas atividades de assistência à saúde e a ampliação da oferta de consultas, exames e medicamentos no SUS.

Segundo Silvia, a entidade também vai trabalhar junto ao poder público municipal para regulamentar a Lei 9.627/2022, que institui o atendimento preferencial as pessoas com fibromialgia em Salvador, assim como outros benefícios sociais por meios de convênios com instituições públicas e privadas.

A fibromialgia é uma síndrome crônica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. A Sociedade Brasileira de Reumatologia destaca entre os sintomas fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, parestesias de extremidades, sensação de edema e distúrbios cognitivos. Ainda não existe cura para a doença e o seu tratamento requer equipe multidisciplinar especializada, uso de medicamentos, alimentação adequada e prática de atividades físicas