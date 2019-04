Petrobras abre 72 vagas de estágio; inscrições até 9/5

A Petrobras abriu ontem as inscrições para o processo de recrutamento e seleção de estagiários. Ao todo, a estatal está oferecendo 72 vagas, sendo 58 para estudantes de nível superior dos cursos de Direito, Administração, Ciências da Computação ou Informática, Engenharia de Produção, Ciências Atuariais, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia Química e Estatística. Duas destas vagas são para Salvador (área de Direito). Há ainda 14 oportunidades de nível técnico. O estágio terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado por até dois anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 9 de maio no site www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/estagios/.

Bolsa chega a R$ 1.400

Os inscritos farão uma prova online entre os dias 13 e 15 de maio com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático e Conhecimentos Gerais. O resultado será divulgado no dia 29 de maio. Os aprovados terão direito a uma bolsa estágio de R$ 1.400 para nível superior e R$ 980 para nível médio. Os estagiários receberão ainda auxílio-transporte e seguro de vida.