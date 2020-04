Petrobras anuncia redução de até 30% do salário dos funcionários

A Petrobras anunciou redução de até 30% nos salários dos funcionários de todo o Brasil nos próximos três meses. O comunicado foi enviado aos colaboradores nesta quarta-feira (1º), depois da sequência de quedas no preço do petróleo devido à pandemia do novo coronavírus.

A diminuição do salário varia de 10% a 30% de acordo com o cargo ocupado. Para os funcionários que ocupam cargos não-comissionados, por exemplo, a redução será de 25%.

A medida pretende poupar R$ 700 milhões em despesas com pessoal e inclui, também, mudança temporária de regimes de turno para o regime administrativo - em média, 3,2 mil empregados - e redução da jornada de trabalho, de oito para seis horas para outros 21 mil empredados.

No documento, a Petrobras afirma que " o cenário atual é marcado por uma combinação inédita de queda abrupta do preço do petróleo, excedente de oferta no mercado e uma forte contração da demanda global por petróleo e combustíveis. Estas novas medidas envolvem redução da produção de petróleo, postergação de desembolso de caixa e redução de custos".