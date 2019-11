Petrobras arrenda Fafens da Bahia e de Sergipe por 10 anos

A Petrobras assinou, nesta quinta-feira (21), o arrendamento das Fábricas de Fertilizantes Hidrogenados da Bahia (Fafen-BA) dos estados da Bahia e de Sergipe para a empresa Proquigel Química S.A. A Proquigel terá o controle das unidades por dez anos iniciais, podendo haver renovação por mais uma década.

O arrendamento inclui, além das fábricas, os terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu, na Bahia. A negociação foi de R$ 177 milhões.

De acordo com Anelise Lara, diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras, o arrendamento das unidades possibilitará que as fábricas de fertilizantes que não estavam sendo utilizadas voltem a operar, o que implicará em geração de empregos.

“Nosso planejamento estratégico concentra investimentos na produção de óleo e gás no Brasil. Ao focarmos nas atividades principais da empresa, estamos também abrindo espaço para que novas empresas surjam e comecem a investir em novos segmentos. Isso trará benefícios tanto para Bahia, quanto para Sergipe, pois abre novas perspectivas para as economias locais. A expectativa é que todos os envolvidos ganhem com o negócio”, explicou.

Em janeiro deste ano, a fábrica da Fafen em Camaçari anunciou o encerramento de suas atividades, após 47 anos em funcionamento. A Petrobras apontou a operação deficitária da unidade como justificativa.