Petrobrás desativa oito sondas de perfuração e 400 funcionários serão demitidos

A Petrobrás anunciou o encerramento das atividades de oito sondas de produção terrestre e, com isso, em média 400 trabalhadores serão demitidos. Calculados também os colaboradores que são subcontratados para atividades como transporte, alimentação e hotelaria, a quantidade de afetados sobe para 600, segundo o Sindipetro.

As demissões e redução das atividades devem afetar a economia e o orçamento de municípios como Alagoinhas, Catu, Entre Rios, Araçás e Esplanada. Os desligamentos fazem parte do processo de diminuição das atividades da Petrobrás na Bahia. Desde outubro do ano passado, foram demitidos cerca de 400 empregados terceirizados que prestavam serviço, 150 que atuavam numa sonda de perfuração.

CONFIRA O ESPECIAL 'O PETRÓLEO ERA NOSSO'

Outros mil trabalhadores deverão ser demitidos quando o edifício Torre Pituba, sede administrativa da Petrobrás, for totalmente desativado, o que deve acontecer até o mês de junho. Na avaliação de Radiovaldo Costa, as desativações e fechamentos de unidades e sondas de petróleo “estão sendo feitas a partir de uma decisão política, sem amparo técnico nem econômico, tomada pelo governo federal e executada pela direção da estatal”.

Ele também acha que o governo federal optou por uma gestão que “enfraquece a empresa”. A Petrobrás foi acionada para justificar o fechamento das sondas, mas não respondeu à reportagem.