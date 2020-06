Petrobras inicia fase não-vinculante da venda do Campo de Manati, na Bahia

A Petrobras iniciou, nesta segunda-feira (01), a fase não-vinculante da venda de sua participação de 35% do Campo de Manati - localizado na Bacia de Camamu, na Bahia.

O campo iniciou sua operação em 2007 e teve, em 2019, produção média de 105 barris diários de condensado e 1,27 milhões de metros cúbicos diários de gás, através de uma plataforma fixa com estrutura submarina composta por 6 poços produtores de gás.

A Petrobras reiterou que a venda está “de acordo com as diretrizes para desinvestimentos” e alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultraprofundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao long

Campo de Manati

O Campo de Manati localiza-se a uma distância de 10 km da costa do município de Cairú/BA, em lâmina d’água entre 35 e 50 metros.

A Petrobras é a operadora do campo, com 35% de participação, em parceria com a Enauta Participações (45%), Geopark Brasil E&P de Petróleo e Gás Ltda. (10%) e Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda. (10%).