Petrobras será multada em R$ 300 mil caso realize novas transferências na Bahia

Terror psicológico. Foi esse o clima encontrado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) ao investigar mais de perto a situação da Petrobras na Bahia. A empresa, que anunciou a transferência de todos os funcionários da chamada Torre Pituba em setembro, foi comunicada na manhã desta quinta-feira (17) sobre decisão liminar que proíbe a remoção dos prestadores de toda a Bahia para outros estados do país. Caso seja descumprida, a decisão vai gerar uma multa de R$ 300 mil reais, somada ainda a R$ 30 mil por cada funcionário prejudicado.

Assinada pelo juiz Danilo Gaspar, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a medida liminar determina também que a Petrobras suspenda o lançamento de programas de demissão voluntária até o final do processo e não reduza benefícios concedidos aos funcionários que se transferem. Todas as ações vedadas pela liminar vêm ocorrendo na Bahia desde que a empresa decidiu esvaziar a sua sede em Salvador.

A Petrobras está obrigada, ainda, a divulgar amplamente na imprensa, dentro das próximas 48h, que mantém atividades na Bahia. Além disso, não pode fazer qualquer tipo de represália aos empregados que testemunharam na ação cautelar ajuizada pelo MPT. O descumprimento de qualquer uma dessas determinações adicionais também gera multas, que variam de R$ 100 mil a R$ 300 mil reais.

A liminar abrange todos os 21 municípios baianos onde a Petrobras mantém atividades. São 4 mil trabalhadores concursados e 15 mil terceirizados em todo o estado, segundo o MPT. No momento da entrega da liminar, na Torre Pituba, em Salvador, uma multidão de funcionários recebeu a oficial de justiça sob uma chuva de aplausos.

Questionada, a Petrobras não respondeu sobre como deve proceder em relação à liminar, nem sobre como encara a reação dos funcionários no momento do recebimento. Também não informou se reverterá as transferências já realizadas. Disse apenas, por meio de nota, que “foi notificada da decisão nesta quinta-feira (17/10) e está avaliando seus termos para adotar as medidas cabíveis”.

Representante dos funcionários, o sindicalista Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindipetro-BA, comemorou a decisão. “É uma liminar, uma decisão temporária, mas esperamos que ela se mantenha. Esperamos também, principalmente, que obrigue a Petrobras a negociar com o sindicato, algo que não aconteceu em nenhum momento. É uma decisão que fortalece a nossa luta”, explicou

Medida cautelar

A ação ajuizada pelo MPT foi fruto do trabalho de um grupo de procuradores, depois que a tentativa de mediação entre os empregados e a própria empresa foi frustrada. Uma reunião ocorrida na última terça-feira (15) não alcançou um acordo entre as partes.

“A primeira ideia que a gente teve foi de uma mediação entre as partes, para que chegassem a um consenso. Foram instaurados grupos de trabalho para isso, mas os trabalhadores começaram a nos procurar cada vez mais, e a gente começou a ter noção da gravidade do problema e começou a ver que o caso, na verdade, era bem grave”, explica a procuradora Séfora Char, coordenadora do grupo de trabalho e uma das que assina a peça inicial do processo.

A procuradora explica que, depois de se situar sobre a gravidade do problema, o MPT fez um chamamento para que os funcionários da Petrobras relatassem as situações geradas pelas transferências de funcionários. Segundo o órgão, foram convocados mais de 100 empregados, não só da Torre Pituba, mas de outras unidades do estado.

Desses, 95 preencheram um formulário, que funcionou como um depoimento preliminar. Em seguida, 44 petroleiros foram ouvidos pelos procuradores para dar origem a ação. Diante das histórias ouvidas, o MPT entendeu que estava configurado o chamado assédio organizacional.

“É quando a empresa se utiliza do assédio para alcançar suas metas e objetivos. É um assédio coletivo, que contamina o ambiente de trabalho e adoece os trabalhadores. Vários deles choraram nos depoimentos, relataram o uso de medicamentos e acompanhamento por psicólogos e psiquiatras, além de casos de afastamento deles e de colegas”, contou a coordenadora.

Séfora Char (Foto: Gabriel Amorim/CORREIO)

Ainda segundo Séfora, o assédio foi caracterizado pela falta de transparência com que a empresa conduziu as transferências. A aceleração do processo, que seria concluído apenas em dezembro de 2020 e teve seu final antecipado para o próximo dezembro, também é um fator agravante.

“Os trabalhadores não sabem os destinos dos seus contratos, eles mesmo têm que ligar para outros setores para procurar vagas. O processo não foi nada transparente, o procedimento não era claro, não se sabia se todos iam ser absolvidos pelas transferências”, relatou a procuradora em entrevista coletiva à imprensa.

Celeridade

Ajuizada na última terça, a ação cautelar foi fruto de menos de um mês de trabalho. A rapidez, segundo o órgão do trabalho, precisou acontecer porque a Petrobras passou a correr com o processo de esvaziamento na Bahia. Além da redução do prazo para a finalização da desocupação da Torre Pituba, outros aspectos chamaram atenção. "A empresa acelerou as transferências depois que venceu a vigência do acordo coletivo, e é uma categoria com conquistas históricas em seus acordos”, conta a procuradora.

Além dos depoimentos colhidos no MPT, a ação foi fundamentada com outros documentos fornecidos pelos próprios funcionários e que demonstravam a falta de transparência na comunicação entre empresa e funcionários. Foram adicionados também e-mails e cartas escritas para a direção da empresa, pedindo esclarecimentos, além de capturas do sistema interno de mensagens que diziam que ‘as transferências eram apenas um estudo’, dentre outros.

A ação, no entanto, não ataca a decisão da Petrobras de modificar sua atuação na Bahia, mas sim a forma como foram conduzidas as comunicações e as próprias transferências dos funcionários. “As pessoas não optaram pela transferência espontaneamente, foram levadas por uma situação de pressão e assédio. No entanto, não podemos dizer ainda que as transferências, se não fossem o assédio, seriam legais. Precisamos investigar mais para saber se vamos avançar por ai”, detalhou Séfora.

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Riberio