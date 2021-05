Petrobras vende termelétricas do Polo de Camaçari por R$95 milhões

A Petrobras divulgou, nesta segunda-feira (3), que assinou contrato para a venda das três usinas termelétricas movidas a óleo combustível em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, por 95 milhões de reais.



A venda foi para a São Francisco Energia, subsidiária da Global Participações em Energia. Segundo a estatal, o valor não considera ajustes previstos em contrato até o fechamento da transação, enquanto o acordo está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, como aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da reguladora ANP.



As termelétricas do Polo Camaçari englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy, com potência total de 329 megawatts. O polo tem contratos de comercialização de energia no ambiente regulado válidos até dezembro de 2023 para as UTEs Arembepe e Muricy, e até dezembro de 2025, para a UTE Bahia.

Em março, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. No entanto, a operação de R$ 9,1 bilhões com fundo árabe ainda é tema de discussão no Tribunal de Contas da União, que analisa possível prejuízo ao interesse público por venda abaixo do preço de mercado.