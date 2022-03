Petrópolis aciona sirenes após forte chuva; Bombeiros estão mobilizados

A cidade de Petrópolis tem vários trechos com alagamentos nas vias por causa da chuva que começou a cair na cidade no início desta tarde deste domingo (20). Em menos de uma hora, foram 85 milímetros (mm) de chuva. A Defesa Civil do município já acionou duas vezes as sirenes em áreas de risco da cidade. O toque das sirenes é para mobilizar a população desses locais.

A secretaria de Defesa Civil recomenda à população que se desloque para lugares seguros, como um dos 19 pontos de apoio espalhados pelo município, que são alternativas para quem precisar sair de casa. Por volta das 15h10, imagens do radar do Centro de Operações da Prefeitura do Rio mostravam, que justamente em Petrópolis, havia uma concentração de chuva forte no estado do Rio.

“A recomendação é que a população não tente atravessar as áreas alagadas e busque local seguro. A Defesa Civil orienta que a população siga as recomendações de segurança. Todo o efetivo está empenhado para o atendimento de possíveis ocorrências. Em caso de emergência ligue 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros)”, informou.

Trânsito interrompido

Por causa da inundação, o tráfego na Rua Coronel Veiga foi bloqueado no trecho entre as Duas Pontes e Ponte Fones. As equipes da Defesa Civil foram para a região para fazer o fechamento da via e reforçar a orientação aos motoristas e pedestres para que evitem o trecho. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) reforçam a sinalização na área.

Bombeiros mobilizados

Equipes da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) estão mobilizadas para prevenir e minimizar os danos causados pela chuva na região serrana do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 17h30, os militares tinham sido acionados para cinco ocorrências na cidade, entre elas uma ameaça de deslizamento na Rua 24 de maio, sem vítimas, e salvamento de pessoas ilhadas.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) faz monitoramento 24 horas por dia das condições meteorológicas e dos níveis pluviométricos no estado, com o envio de alertas, para as regiões, em caso de riscos de deslizamentos ou inundações.

Segundo o Cemaden-RJ, o maior registro pluviométrico até agora é de 207.8 mm em 4 horas e as localidades mais atingidas foram Dr. Thouzet, Vila Felipe e Independência.

“A equipe de meteorologia permanecerá atualizando a previsão nas próximas horas caso haja alterações. Os profissionais monitoram as condições climáticas em todo o estado”, acrescentou.

Alertas

A Defesa Civil Estadual envia gratuitamente, por celular, alertas de risco de chuvas fortes, tempestades de raios, ventanias, deslizamentos e inundações. “O serviço é uma importante ferramenta na prevenção de tragédias e está disponível para toda a população. Para se cadastrar é preciso mandar um SMS com o número do CEP de interesse para 40199”, orientou a pasta.