Petrópolis: padre que celebrou casamento de casal realiza velórios de ambos, um ano depois

Um mesmo padre que realizou o casamento de um casal em dezembro de 2020 também realizou o sepultamento de ambos no último sábado (19). O padre Alan Rodrigues considerava Sara Walsh, de 32 anos, e Bernardo Albuquerque, de 25, vítimas das chuvas em Petrópolis, como filhos. O casamento foi realizado em dezembro de 2020 e, no sábado (19), ocorreu o sepultamento dos dois.

"Nós sempre fomos muito próximos, eles eram como filhos para mim, além de amigos. Ela inclusive havia me chamado para ser padrinho de crisma dela, mas infelizmente eu não pude por que tive compromissos na data. A cerimônia foi linda, pelas fotos você vê a felicidade. Agora eles estavam planejando ter filhos, era um casal muito maduro e preparado. Não vou ter mais a companhia, a brincadeira, pois eles eram muito bem humorados", disse o religioso em entrevista ao Jornal O GLOBO.

O casal foi à missa pela manhã do último dia 14, poucas horas antes da tragédia. Assim que as chuvas começaram, o pároco disse que Sara trocou mensagens com ele, afirmando que estava preocupada. “A barreira começa a cair”, teria dito.

Sara ainda chegou a fazer uma última postagem: “Vou rezar, porque, se eu morrer, Maria me leva”. “Foram suas últimas palavras”, disse o padre.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alan Rodrigues homenageou o casal. Em três minutos, o pároco narrou a história das vítimas, que se uniram no dia 12 de dezembro de 2020.

O Morro da Oficina foi um dos locais mais afetados pelo temporal na região serrana, que deixou pelo menos 176 vítimas fatais. “Eles estavam prontinhos para o céu. Ficar fazendo o que aqui na terra? Perder a salvação? Cê besta. Agora, eles estão juntinhos no céu, ao lado de Jesus e Maria, nesse reino de paz e alegria que jamais terá fim”, assinalou o padre.